'Un milagro' que nadie haya muerto en ataque

Ciudad Juárez— “El hombre entró con un arma larga, a menos de dos metros de donde estaban los cinco ministeriales comiendo, se hincó (en posición de tirador) y disparó una ráfaga pero no pudo controlar el arma; ellos (los agentes) se agacharon y los tiros pegaron por encima, en la pared y en la pantalla (de televisión) de plasma”.Así se refirió uno de los testigos que estuvo presente durante el atentado a los cinco agentes ministeriales ocurrido a las 5 de la tarde del lunes 1 de octubre en un restaurante de comida rápida de la calle Sevilla, en la colonia San Antonio.Según el testigo –cuya identidad de mantendrá en reserva– “fue algo milagroso” que ninguna persona resultara muerta en el lugar, luego de que más de cien casquillos percutidos quedaron regados en el interior del local, de unos 20 metros cuadrados, según describió.De acuerdo con el entrevistado, sólo estaban él y otro cliente esperando las órdenes de comida que habían pedido, aparte de los cinco agentes –entre ellos dos mujeres– que ya se encontraban comiendo en el lugar, en las mesas que se ubican al entrar del lado izquierdo, junto a unos ventanales.El incidente no duró más de dos minutos; todo estaba lleno de humo por la descarga del AK-47 o “cuerno de chivo” que traía el sujeto y que pudo acabar al instante con la vida de los cinco efectivos del grupo de Homicidios de la Fiscalía Zona Norte, según relató el testigo.Dijo que logró observar cómo uno de los agentes, del que luego se supo estaba ileso, enfrentó al atacante cuando éste se dispuso a huir y le disparó en varias ocasiones al momento en que se subió a un auto compacto color gris ya afuera del restaurante; “sí le dio, iba herido”, aseguró.El vocero de la Fiscalía Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, informó que sólo uno de los agentes atacados en ese evento resultó con una herida de bala en la pierna y que los otros cuatro no tienen lesiones.La tarde del pasado viernes la Fiscalía dio a conocer que tras la búsqueda de los responsables y luego de varios operativos en colonias del poniente, se logró detener en la colonia Chaveña a Jesús Manuel V., quien es el presunto tirador en este evento y que es reconocido por los testigos.

