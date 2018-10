Promueve Canaco amparo contra tarifas de la CFE

Ciudad Juárez— Ante el encarecimiento que se dio desde el pasado diciembre en el cobro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez promueve amparos a empresas a través de una su firma de abogados, dio a conocer Carlos Castañeda, director del organismo en Juárez.Lo anterior, como una medida para contrarrestar el alza de las tarifas eléctricas que según la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pone en peligro a la planta productiva del país.“La Cámara de Comercio, viendo que localmente no hay una respuesta a qué procedimiento se puede seguir para disminuir esos exagerados aumentos a las tarifas de energía eléctrica, está promoviendo ya el amparo de las empresas a través de una firma nuestra y abogados nuestros”, mencionó Castañeda. “Va a ser necesario que lo hagamos porque no es justo que de la noche a la mañana los recibos se hayan disparado hasta el 70 por ciento, y en algunos casos hasta más. Aproximadamente 145 socios han presentado quejas sobre el aumento de la luz”.El funcionario dijo que ya se envió una invitación a todos los contactos empresariales a través de correo electrónico para que sigan el procedimiento establecido para ampararse.“Estuvo un funcionario (de la CFE) hace una semana en sesión de consejo, explicando las técnicas (en las que se basaron para subir los precios) pero a nosotros no nos tienen convencidos. Es te subo el precio, y te lo subo, y aparte como tienes que consumir a fuerzas pues si no me lo pagas, te lo corto (el servicio)”, refirió.“Estamos a expensas de lo que ellos nos digan (en la CFE) y eso se tiene que acabar porque si no se van a acabar los negocios y entonces a ver de qué vive la Comisión Federal. Es muy importante que aquellos que se quieran defender de estos asuntos acudan a la Cámara de Comercio y nosotros les damos aquí la consultoría que requieran”, puntualizó.La Canaco envió un comunicado en el cual realiza diversas propuestas encaminadas a enfrentar el alza en los cobros por energía eléctrica: que se transparenten y revisen de manera detallada los costos que están cargando en las tarifas industriales y comerciales, de tal manera que se revisen a la baja las tarifas del resto de 2018.A la par, que el Gobierno federal promueva la difusión de las alternativas que ha abierto la Reforma Energética en cuanto a opciones de proveedores a los sectores industrial y comercial del país. Y para el futuro, definir una metodología de tarifas justa y transparente, así como también que las tarifas de generación, capacidad, distribución y transmisión reflejen los costos de un productor eficiente y permitan competir a los consumidores del sector privado ante el entorno internacional.

