Alertan por bronquiolitis, una enfermedad de temporada

Ciudad de Juárez— La bronquiolitis es una de las enfermedades de temporada que más afecta a la población infantil, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a los padres de familia a extremar los cuidados de las niñas, niños y adolescentes.Esta enfermedad es común y es provocada por una infección que afecta las diminutas vías respiratorias, denominadas “bronquiolos”.“A medida que estas vías respiratorias se inflaman se llenan de mucosidad y resulta difícil respirar”, dijo Arturo Talamantes Terrazas, asesor de la Jefatura de Prestaciones Médicas de la Delegación Estatal.Agregó que la bronquiolitis afecta más a los infantes, por lo que es común que se presente en los dos primeros años de vida por una infección viral.Explicó que las niñas y niños que a temprana edad han padecido bronquiolitis tienen más probabilidades de desarrollar asma en una etapa posterior de la vida.“Las infecciones causadas por estos virus son responsables de más de la mitad de todos los casos de bronquiolitis y ocurren sobre todo en el invierno y principios de la primavera”, precisó el médico.Sintomatología“Los síntomas de esta enfermedad son muy similares a los de un resfriado común, al presentarse congestión, moqueo de nariz, tos y fiebre leve por uno o dos días, después se agrava la tos y aparecen silbidos agudos al exhalar”, detalló el médico.Cuando la enfermedad se complica el paciente presenta una respiración poco profunda, rápida frecuencia cardíaca, acelerado hundimiento del cuello y tórax con cada respiración, ensanchamiento de las fosas nasales, irritabilidad con dificultad para dormir y señales de fatiga.Además, el niño puede mostrar falta de apetito y quizá vomite después de toser; con menor frecuencia los bebés pequeños, en especial los prematuros, pueden presentar episodios en los que dejan de respirar por poco tiempo (lo que se denomina “apnea”) antes de desarrollar otros síntomas.“En los casos graves estos síntomas pueden empeorar con rapidez, un niño con bronquiolitis grave puede cansarse por el trabajo de respirar y tener poca entrada y salida de aire en los pulmones debido al taponamiento de las pequeñas vías respiratorias, la piel puede tornarse azulada (lo que se conoce como “cianosis”), lo cual es muy notorio en los labios y las uñas”, describió.Agregó que el niño también puede quedar deshidratado por el esfuerzo que realiza para respirar, por los vómitos y porque come menos.“Para prevenir la bronquiolitis es importante el lavado de manos con frecuencia; mantener a los bebés alejados de aquellos que están resfriados o tienen tos, no acudir a lugares concurridos; los infantes que están expuestos al humo del cigarrillo tienen más probabilidades de contraer una bronquiolitis severa, por lo tanto es importante evitar exponer a los niños al humo del cigarrillo”, recomendó el médico.Destacó que ningún padre o madre de familia debe dar a los pequeños medicamentos que no hayan sido recetados por el doctor que atiende al paciente.Dijo que no es recomendable pedir consejos a través de la red social Facebook, por lo que deben llevar al paciente al médico. (Luz del Carmen Sosa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.