Detienen a un presunto sicario de policías

Ciudad Juárez—Luego de extensos operativos policiacos, derivados de dos ataques a elementos ministeriales ocurridos el lunes y jueves de la presente semana, el fiscal, Jorge Nava López, informó de la detención de uno de los probables responsables en ambas agresiones a balazos y la identificación de otros cuatro que ya son buscados.El funcionario no reveló el nombre del presunto sicario detenido ni el móvil de los ataques; comentó que aún no se establece a cual organización criminal pertenece.Dijo que el jueves realizaron diversos operativos para localizar a los responsables de los atentados, que afortunadamente no cobraron la vida de ningún agente ministerial.Los operativos se realizaron en las colonias San Antonio, Santa Rosa, Anáhuac, Linda Vista y Santa María, al poniente de la ciudad, con un despliegue de casi 150 elementos entre agentes estatales y municipales, según se conoció.Nava dijo ayer que se habían detenido a 14 personas por diferentes delitos durante este rastreo, entre ellos a uno de los que participaron en los atentados contra seis agentes ministeriales.Además se aseguraron seis armas de fuego, entre ellas tres armas largas, tres vehículos con reporte de robo, dos de los cuales fueron usados por los agresores en el par de eventos, informó el fiscal Zona Norte.El lunes un grupo de cinco agentes del grupo de Homicidios fue agredido a balazos dentro de un restaurante de comida rápida, ubicado en la calle Sevilla de la colonia San Antonio.Peritos ministeriales colectaron como evidencia más de cien casquillos de arma larga dentro del local, donde únicamente un agente resultó con un balazo en una pierna, otros tres con heridas de esquirlas de bala y uno más ileso, quien les hizo frente y alcanzó a repeler la agresión, lesionando a uno de los agresores, se informó.El presunto sicario fue detenido la tarde del jueves en la colonia Santa Rosa. Los otros cuatro identificados como miembros de la misma célula criminal están prófugos, informó Nava.La mañana del jueves otro elemento ministerial fue atacado a tiros cuando llegó a cargar gasolina a una unidad oficial en calles Libertad y Municipio Libre, resultando ileso al repeler el ataque.El homicidio del comandante de la Policía Ministerial Armando Flores Chávez, podría estar relacionado con el ataque en contra de agentes estatales ocurrido en Ciudad Juárez durante la mañana del jueves, afirmó el fiscal César Augusto Peniche Espejel.Trascendió que los asesinos del comandante Flores Chávez llegaron de Ciudad Juárez con esa consigna y pudieron haber huido de regreso a aquella ciudad, una vez cometido el hecho.Según se dijo, eran seis los victimarios y huyeron a bordo de un automóvil deportivo de color rojo con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya podido establecer su paradero.Los sicarios, pertenecen al grupo delictivo “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el ataque pudiera estar motivado por represalias por las acciones que las fuerzas estatales han realizado en contra de la organización criminal.OPERATIVOS• Colonias San Antonio, Santa Rosa, Anáhuac, Linda Vista y Santa María• Despliegan casi 150 agentes estatales y municipales• Arrestan a 14 personas por diferentes delitos• Aseguran seis armas de fuego, tres vehículos con reporte de robo

