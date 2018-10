Ciudad Juárez— Con el borrón y cuenta nueva del proyecto “Juárez Iluminado”, el servicio de alumbrado público se podrá concesionar –como era el plan en un principio– o realizarse como Asociación Pública-Privada, pero que no genere crédito, dijo el alcalde Armando Cabada.“Con el hecho de que ayer (jueves) el Cabildo haya tumbado, por así llamarlo, lo que se había acordado en esas sesiones de Cabildo, nos da la oportunidad de empezar de cero, socializarlo con los regidores, diputados locales, también con los distintos sectores”, mencionó.Agregó que se pretende que la comunidad en general sea parte de la decisión “y no sólo de la crítica”.El Ayuntamiento dejó el jueves sin efecto el proyecto “Juárez Iluminado” que se aprobó en las sesiones de Cabildo del 17 de abril y 26 de junio de 2017, con el fin de empezar de nuevo con el plan y convocar a la ciudadanía.El regidor independiente Carlos Ponce Torres propuso este punto de acuerdo en sesión ordinaria de Cabildo y fue aprobado por unanimidad.El presidente municipal dijo ayer que este proyecto no puede esperar más porque la ciudad tiene un problema muy serio de iluminación.“Tenemos que ver qué es lo que más le conviene a la ciudad, que no nos genere crédito, que no se endeude a la ciudad, que sea el propio Derecho de Alumbrado Público la fuente de pago de ese proyecto”, manifestó.Ponce Torres aseguró que es urgente resolver el problema de alumbrado.“En la actualidad todo mundo sufrimos las consecuencias de no tener un alumbrado público en la ciudad, de luminarias que están apagadas durante la noche y encendidas durante el día”, manifestó.Reiteró que ahora se planea escuchar a todo el que tenga algo qué proponer y unificar criterios.“El proyecto anterior quedó muy contaminado, muchas voces discordantes echaron por la borda el proyecto que anteriormente se había elaborado”, comentó.En las sesiones de Cabildo de la administración anterior 2016-2018 se había acordado concesionar el servicio de alumbrado público a una empresa privada, a la que se iba a pagar con recursos que se generan del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

