Ciudad Juárez— Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), dijo estar enterado de que aguas negras desembocan en el río Bravo a través del Viaducto Díaz Ordaz, por lo que afirmó que la descentralizada se encuentra constantemente trabajando para evitar que eso suceda.Señaló que el área es “muy conflictiva”, por lo que son constantes las ocasiones en que las aguas residuales llegan hasta el cauce natural. Refirió que se han monitoreado 9 mil 963 metros lineales de drenaje y extraído 679 metros cúbicos de tierra y basura.“Todo ese problema es en el área del Arroyo de las Víboras. Tratamos de evitarlo por todos los medios, no porque sea el río Bravo, sino porque tenemos que atender los problemas de drenaje, pero la verdad es que sí es un área muy conflictiva que constantemente estamos tratando”, mencionó Domínguez.Agregó que mientras no se trabaje en el drenaje pluvial de esa zona el derrame no va a tener solución, “porque todas esas calles convergen al Arroyo de las Víboras y cuando llueve arrastran mucho. Eso es lo que nos tapa los colectores y lo que hace que brote el agua”.El funcionario dio a conocer que la JMAS ha trabajado en cambiar el esquema de atención de quejas de emergencia que comprenden fugas de agua residual, a través de la subdivisión de las cuadrillas de atención que la descentralizada tiene en esta frontera.“Antes teníamos 30 cuadrillas que daban atención a este tipo de problemas. Subdividimos estas cuadrillas, algunas no eran necesarias que fueran de 5 o 6 personas. Las redujimos y logramos integrar 48 cuadrillas, que son las que están dando servicio actualmente en la ciudad. Están distribuidas en 5 distritos, unas son de agua potable y otras de alcantarillado”, explicó.Detalló que una parte de las cuadrillas trabaja de lunes a jueves y otra de jueves a lunes con el propósito de extender el horario de trabajo y dar más servicios toda la semana. “Con eso mantenemos equipos trabajando toda la semana y ya estamos empezando a ver los resultados”.Domínguez dio a conocer que están tratando de implementar un número 073 en el que entrarán todas las llamadas que se dirijan a la JMAS, sin importar qué tipo de servicio requiere el ciudadano.“Estamos entrenando a un grupo de 12 operadores durante el día. Esa gente va a tener toda la información para turnarla a los diferentes distritos de agua potable y alcantarillado, y ahí una persona va a estar programando servicios a la cuadrilla que ande más cercana del sector donde está el problema, de tal manera que evitemos que a una cuadrilla le den un trabajo en un lado de la ciudad y luego al otro lado”, mencionó.

