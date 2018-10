Ciudad Juárez— Después de poco más de cuatro meses de abrir las Oficialías del Registro Civil a partir de las 08:00 horas, el próximo lunes comenzarán a laborar una hora más tarde, informó el coordinador de esas instancias en Ciudad Juárez, Julio Brito Saucedo.Explicó que desde el pasado primero de junio se amplió el horario a los usuarios de las 08:00 a 15:00 horas con el fin de reducir riesgos de salud por las altas temperaturas que se presentaron durante el verano, pero ya se trabajará en el horario normal (de 09:00 a 15:00 horas) ante la llegada del otoño.La modificación de horario se hizo en estricto apego al Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua y se aplicó en las 20 oficialías estatificadas y en módulos hospitalarios en toda la entidad, explicó.El funcionario dio a conocer que este cambio no modifica los servicios y trámites que se ofrecen en Registro Civil.El funcionario dio a conocer que, aparte de las oficinas del Registro Civil tradicionales, se pueden obtener copias oficiales de actas de nacimiento, matrimonio, defunción o divorcio en los cajeros expendedores ubicados en diferentes puntos de la ciudad.Cajeros 24 horasEn algunos de esos lugares incluso se pueden obtener los documentos a cualquier hora del día porque los centros comerciales están abiertos las 24 horas.Entre los lugares que están operando día y noche está el cajero 1909, que se ubica en Smart Torres del Sur de avenida De las Torres No. 2751; el cajero 1911 que se ubica en Smart La Cuesta de avenida Tecnológico No. 5440; así como el cajero 1913 de Smart Río Grande, establecido en Paseo Triunfo de la República número 4450.También funcionan durante las 24 horas el 1919 de Smart López Mateos, con domicilio en avenida Adolfo López Mateos y Oscar Flores Sánchez; los cajeros 1903, 1908 y 1018 que están en las oficinas administrativas de Gobierno del Estado, en la avenida Abraham Lincoln número 1320; además de los cajero 1912 y 1002, establecidos en las oficinas estatales del eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.También se puede utilizar, de las 07:00 a las 23:00 horas, el cajero 1910, instalado en el centro comercial Galerías Tec de la avenida Tecnológico número 1770.Brito Saucedo exhortó a los ciudadanos a que hagan los trámites de registro de nacimiento a tiempo, dentro de los primeros 180 días, en cualquier Oficialía o módulo que la dependencia tiene en hospitales para que los recién nacidos adquieran su identidad y derechos como mexicano.

