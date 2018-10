Van 220 mujeres asesinadas en gobierno de Corral

Ciudad Juárez— El cadáver quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. La escasa luz de los arbotantes dificultó el trabajo de los policías que buscaban evidencia de las balas que terminaron con la vida de una mujer, de momento desconocida, que circulaba en bicicleta en el sur de la ciudad.Es la primera mujer asesinada en el mes de octubre en Juárez, la ciudad que ocupa el tercer lugar entre los 10 municipios con mayor número de muertes femeninas con presunción de homicidio en México.“Es insostenible que en una ciudad como ésta sigan asesinado mujeres; no las veamos como números, veámoslas como proyectos de vida truncados y al feminicidio veámoslo como una consecuencia devastadora sobre el tejido social”, dijo ayer el abogado Pablo Navarrete Gutiérrez.Así habló ante decenas de estudiantes el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres al impartir su ponencia “El Feminicidio en México, la forma extrema de violencia contra las mujeres”, con la que cerró el Séptimo Congreso de Estudiantes de Derecho, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En esta frontera han sido asesinadas 220 mujeres durante la administración estatal de Javier Corral Jurado, indican los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Entre las víctimas se encuentran niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, madres de familia y mujeres de la tercera edad y los índices de impunidad son tan altos como las estadísticas de homicidios contra personas del sexo femenino.La violencia contra la mujer que se ejerce en Juárez ya fue motivo de una sentencia contra el Estado Mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 16 de noviembre del 2009. El caso González y otras (Campo Algodonero) contra México aún tiene grandes pendientes ante el incumplimiento parte del Estado.“Pero las recomendaciones que se plantean en la sentencia del Campo Algodonero me parece que en tanto no seamos capaces como sociedad y Gobierno de reducir a su mínima expresión la violencia contra las mujeres no se habrá cumplido”, dijo el abogado que participó en la defensa de María Guadalupe Pereda Moreno, la estudiante de criminología que asesinó a su pareja y fue absuelta, al acreditarse que actuó en legítima defensa.“Todavía tenemos casos muy graves, 7.5 casos de feminicidios al día, uno cada tres horas, lo cual nos plantea que si bien la sentencia marca un hito al Estado de hacia dónde tiene que empujar las políticas públicas, no hemos sido capaces de revertir los patrones estructurales de discriminación y de violencia contra las mujeres”, agregó.“Esa impunidad, afirmó, ha sido el caldo de cultivo para generar los feminicidios, las desapariciones y la violencia sexual, como tres de los componentes más graves que tenemos que revertir, no sólo en Juárez, sino en todo el país”, aseveró.Hasta el cierre de esta edición, la FGE carecía de información en torno a la mujer asesinada en la colonia Nuevo Hipódromo, que ha registrado en fecha reciente otro feminicidio, establece el archivo periodístico.Año Mes Víctimas2016 Octubre 5Noviembre 4Diciembre 132017 Enero 5Febrero 9Marzo 13Abril 3Mayo 5Junio 7Julio 7Agosto 6Septiembre 6Octubre 13Noviembre 13Diciembre 92018 Enero 8Febrero 4Marzo 4Abril 12Mayo 12Junio 15Julio 18Agosto 20Septiembre 8Octubre 1Total 220

