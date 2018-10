Falla banco y se quedan sin sueldo

Ciudad Juárez— Los problemas que persisten desde hace una semana en algunas instituciones bancarias dejaron sin dinero a cientos de juarenses, quienes no han podido cobrar su nómina por las fallas que mantienen sus sistemas.Ayer se cumplieron siete días de la actualización de los sistemas de Scotiabank y algunos clientes siguen presentando quejas en redes sociales sobre fallas en sus servicios financieros con dicha institución.Charis León, una de las afectadas, mencionó que aunque en la empresa maquiladora en la que trabaja le pagan vía Banamex, cambió su nómina a través del beneficio de portabilidad a Scotiabank, por considerar que brinda mejor servicio.Su saldo es transferido de una institución a otra automáticamente todos los jueves, pero al acudir a revisar al cajero se percató que no cuenta dinero en ninguno de los dos, pues aunque Scotiabank ya lo tomó, no se ha visto reflejado en su cuenta.Tras esta situación acudió a una sucursal bancaria a pedir una explicación, donde únicamente le mencionaron que dentro de cinco días le darían una respuesta, sin garantizarle que para entonces el caso estaría resuelto.Como ella, son unos 200 trabajadores de la misma empresa los que se han visto afectados por los problemas de este banco.La delegación local de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que ese organismo no ha recibido ninguna queja formal por parte de los afectados, por lo que invitó a realizar sus reclamaciones por escrito.Erika Villagómez Girosky, subdelegada de la Condusef, informó que por parte del organismo se analiza la posibilidad de aplicar sanciones a Scotiabank ante el retraso en sus servicios después de que el fin de semana anterior el banco aplicó una actualización a sus sistemas y las fallas continúan.La medida para los cajeros automáticos se puso en marcha desde las 22:00 horas del viernes 28 de septiembre y aunque se mencionó que hasta las 8:00 de la mañana del sábado 30 se reanudaría el servicio, no fue hasta el martes cuando se reactivó, aunque las fallas persisten.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.