Sale agua con aceite en Infonavit Casas Grandes

Ciudad Juárez— Con el temor de perder sus lavadoras y aires acondicionados debido a problemas en el servicio de agua potable, habitantes de la colonia Infonavit Casas Grandes denunciaron ante este medio que durante una semana han tenido que detener sus actividades con agua porque sale sucia y con aceite.Afectados de la calle Ricardo León, expusieron que algunos han optado por comprar garrafones de agua purificada para poder lavar o cocinar, pedir a sus conocidos sus máquinas para lavar su ropa, además de tener que dejar sus lavadoras con cloro para quitar la arena y aceite que en días pasados ha dejado el agua de las tuberías.Nancy Díaz, vecina, dio a conocer que la calidad del agua en el sector ha estado inestable durante una semana, ya que por períodos es posible ver claro el líquido pero conforme sale, se torna café, terroso y hasta con aceite, y dicha situación es a lo largo del día, no hay horarios específicos en los que tengan certidumbre para poder usarla.Expuso que pese a las insistentes llamadas a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) la dependencia acudió el pasado domingo, pero el lunes continuó el problema en varias casas de la zona, aunque por el resto de la semana se le ha respondido con el número de reporte 656702, sin mayor explicación.Otra afectada explicó que tiene varios días que no puede laborar en la limpieza de casas debido a la misma problemática, la calidad del agua no lo permite.“No le atinamos ni a qué hora poder hacer las cosas porque yo el otro día llegué a las ocho de las lavasolas, pensé que era por horario y así lavé, al día siguiente la ropa estaba toda llena de tierra, se lavó con agua sucia y no pude ver”.Un vecino del sector mencionó que días atrás el servicio en el inodoro regresó el agua de color café y es un problema que tiene semanas y que puede deberse a obras que se llevan a cabo en otras partes cercanas a la colonia.El Diario solicitó información a la JMAS pero hasta el cierre de edición no se proporcionó información del caso.De acuerdo con los entrevistados, el problema se extiende hacia la calle Moisés Rangel del fraccionamiento Misiones del Portal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.