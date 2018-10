Cierran filas para salvar a Milagros

Ciudad Juárez— A sus 29 años Milagros rinde honor a su nombre luego de enfrentar una lucha contra el sarcoma que le cambió la vida y la mantiene ahora postrada en una cama.Todo comenzó en diciembre de 2012, recuerda, al sentir una pequeña bolita en la ingle izquierda.Al acudir a revisión médica le dijeron que eran pequeños quistes. Para retirarlos tuvo que someterse a una cirugía que la dejó sin poder caminar por casi dos meses. Luego supo que esos quistes eran cáncer.Ante el desalentador panorama, Milagros se enteró de que estaba embarazada y fue el inicio de una nueva lucha. El parto tuvo que ser inducido a las 32 semanas de gestación porque era urgente recibir un tratamiento de radiación.Con más de 30 sesiones para octubre de 2013 quedó débil pero con una nueva esperanza: estaba limpia de cáncer y podía regresar a sus actividades aunque tenía que recibir quimioterapia.Milagros dice que por desgracia no recibió la “quimio” y entonces el dolor regresó.Un año después de que nació su pequeño Dylan, abandonó el trabajo porque ya no podía mantenerse de pie, en ocasiones le llegaban crisis con las que no podía levantarse o comer durante varios días. (Abril Salgado)En noviembre de 2015 volvió a quedar embarazada, y además de su padecimiento sufrió de preeclampsia y aunque su pequeño pudo nacer, murió la mañana del 10 de mayo de 2016.“La ventaja que puedo tener supuestamente es que no se ha movido (el cáncer), pero se me hizo una bolita otra vez y explotó, se reventó hacia afuera, y como es piel radiada, no cicatriza, tienen que poner piel, pero como estoy tan flaquita no hay piel, no tengo de dónde agarrar”, dijo Milagros.De 60 kilos pasó a 33 en un par de años, ahora su día a día es permanecer en una cama donde su madre debe hacerle curaciones todos los días mientras ve películas animadas en televisión, en espera de que su pequeño regrese de la escuela para recibir un beso.“Hay ocasiones en que le dan crisis tan fuertes que nadie puede entrar al cuarto, la puerta se cierra y ya nadie pasa hasta en una semana, si el niño quiere verla, la tiene que ver por la ventana de afuera porque no se puede”, narra María Concepción Hernández, madre de Milagros.Actualmente una vez al mes, ella acude por su tratamiento que consta de inyecciones con un costo de hasta mil pesos cada una, que en ocasiones se vuelven cinco. También necesita un lavado quirúrgico debido a la explosión de tejido que ha dejado marcada su piel, pero tal proceso tiene un costo de 6 mil pesos.Su madre explica que en ocasiones debe acudir a la calle junto a sus hermanas para pedir dinero en la calle, ya que los tratamientos son muy costosos y tienen grandes cuentas pendientes por pagar en el hospital, aunque relata que eso para ella no es impedimento, ya que seguirá luchando hasta que Dios le dé fuerzas o decida que su hija debe partir.“Sí ha sido una lucha, una lucha mucho muy grande, pero no me he cansado, yo sé que tengo que seguir luchando hasta que ella esté bien o el de arriba diga que se adelante, ahorita está en puerta otro estudio y la quimio”, expresó.El próximo 28 de octubre se llevará a cabo una kermés para recaudar fondos para el tratamiento de Milagros. La familia exhortó a la comunidad a apoyar en su actividad, ya sea en el consumo o colaborar con materiales para los puestos. Reciben de todo, desde comida, hasta sillas, mesas y carpas.Hernández mencionó que la principal necesidad es dinero para su tratamiento, además de vendas de 15 centímetros y gasas de 10, para curaciones, por lo que puso a disposición el número de cuenta 4169 1603 5613 9676 de BanCoppel, para la comunidad que desee apoyarlas, o bien, comunicarse al teléfono 656 580 15 00 para mayor información.QUIERE AYUDAR• Para recaudar fondos se llevará a cabo una kermés el 28 de octubre• Puede ir a consumir• Puede colaborar con materiales para los puestos como sillas,mesas y carpas• Puede apoyar con alimentospara venta• Más informes al (656) 580 15 00