Aguas negras contaminan en el Bravo

Ciudad Juárez— Desde hace casi un mes, las aguas negras que recorren el Viaducto Gustavo Díaz Ordaz desembocan en el río Bravo, contaminando el cauce, constató El Diario durante un recorrido.Por debajo del puente del bulevar Norzagaray una cascada de aguas malolientes que arrastra llantas, botellas de plástico, matorrales y otros desechos termina en el río que divide a México de Estados Unidos.José de Jesús Luévano, secretario de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), expuso que las fugas de aguas negras que desembocan en el Bravo no son normales.“Esto ha pasado el último año, sí teníamos derrames pero se atendía el problema, ahorita lo que estamos viendo es que se soluciona el problema y a los pocos días lo volvemos a tener, si no en el mismo sitio en el próximo”, comentó.Señaló que no es el único derrame de aguas negras. “Hemos detectado también en la colonia Felipe Ángeles, a la altura del (monumento al) cigarro y más allá por Anapra, además de algunos que salen a la desviación que está en la Casa de Adobe”.Agregó que el principal problema es para la ciudadanía porque puede generar un sinfín de enfermedades.“Los días que teníamos escurrimientos no había problema porque la cantidad de agua que había en el cauce del río era lo suficientemente amplia como para diluir esos pequeños escurrimientos; ahorita al no tener agua cualquier derrame genera un problema”, expresó.El secretario enfatizó que este tipo de agua afecta a las personas que viven alrededor de esas calles.Comentó que parte del problema es que hay una gran cantidad de basura que los ciudadanos tiran y a pesar de que se limpian las alcantarillas, a los dos días vuelve a suceder lo mismo, si no en el mismo lugar en otro cercano.“Lo que hacemos es tomar muestras de la calidad del agua del río Bravo. Hasta ahorita no habíamos tenido problemas, vamos hacer un muestreo a ver qué nos determina”, comentó Luévano Grano.Indicó que el mes pasado no se superaron los parámetros de contaminación porque el agua se diluye durante el tránsito, a la altura del monumento al cigarro, del viaducto y hasta sitio donde empieza el cauce de tierra.La tromba del mes de julio provocó la obstrucción de alcantarillas.En esa ocasión la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó obras de limpieza y desazolve en los pozos de visita del colector ubicado sobre el viaducto, desde la calle Emilio Carranza hasta la Francisco Sarabia.El pasado 20 de agosto El Diario reportó que en la calle Pablo Sidar se encontraba una fuga de agua de drenaje hacia el viaducto. A esa misma altura se encontró una alcantarilla abierta.En esa fecha también se observó que en la calle Emilio Carranza se ubicaba una alcantarilla de donde también brotaba agua de drenaje.En septiembre se anunció una inversión estatal de 2 mil 100 millones de pesospara la infraestructura del drenaje pluvial, que posiblemente inicie a principios del próximo año.Jorge Domínguez, presidente de la JMAS, mencionó en una entrevista para El Diario que los estudios de los proyectos ejecutivos tendrán como referencia el área poniente “porque es la que se tiene que atender primero para dar solución en el resto de la ciudad”.“(El estudio) contempla la infraestructura para contener el agua en la parte alta (la sierra), para poder regular esa agua al momento en que avance al cauce del río, que es un área natural (…) La primera etapa es contener las lluvias en la parte alta y luego viene regular el exceso de agua por medio de canales, de instalaciones para poder eliminar la basura, para el momento en que llegue el agua a la ciudad no cause tanto problema”, informó el funcionario.Hasta el cierre de esta edición, se trató de contactar a la vocera de la JMAS para conocer el seguimiento que se le ha dado al problema que hay en el viaducto, pero no se logró la comunicación.La tarde del miércoles la JMAS anunció que el tramo del Viaducto Gustavo Díaz Ordaz, desde la calle Artículo 57 hasta la calle Lucio Blanco permanecerá desde el jueves hasta el domingo por trabajos de reparación.Informó que personal del departamento de Agua Potable atendió el reporte de agua fluyendo sobre el viaducto, detectando una ruptura en línea general de agua potable. Señaló que a partir de ayer iniciaran los trabajos con corte y ruptura de pavimento para proceder al reemplazo de tubería de 16 pulgadas de diámetro.Informó que se tiene contemplado que la duración de los trabajos de reposición de tubería, bacheo y reemplazo de concreto hidráulico se lleve aproximadamente cuatro días.Agregó que algunas colonias del norponiente de la ciudad podrán tener baja presión o falta de agua como son Nuevo México, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, San Felipe del Real y parte de la Chihuahua.El río Bravo nace en las montañas de San Juan, al sur de Colorado. Fluye hacia el sur a través de Nuevo México y entra al territorio de Texas, aproximadamente a 32 km al noroeste del área de Cuidad Juárez y El Paso. A partir de este punto se convierte en la línea divisoria internacional entre México y los Estados Unidos3,059 km de longitud600,000 km2 superficie aproximada de la cuenca10 millones de personas dependen del río5to río más largo de Norteamérica24 más grande del mundo• Agricultura• Industria• Abastecimiento de agua con fines domésticos, de recreación y diversión333 especies de aves23 de peces76 de reptiles y anfibiosElephant Butte (Nuevo México)Presa Internacional La Amistad (entre Texas y Coahuila)Presa Internacional Falcón (entre Texas y Tamaulipas)Inicia a partir de la unión de varios arroyos en la parte inferior de la montaña Canby en el Bosque Nacional del Río Grande, Colorado. Fluye hacia el este y después hacia el sur, a través del estado de Nuevo México.En el extremo occidental de Texas se mueve hacia el este, en medio de los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.A lo largo de este recorrido pasa por ciudades como El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y desemboca al océano Atlántico a la altura de Matamoros, TamaulipasFuente: ResearchGate