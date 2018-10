Ciudad Juárez— De frente al acusado y a un Tribunal de Control una mujer víctima de un asalto a mano armada, ayer reconoció a su agresor, narró cómo fue sometida, los objetos que le entregó por miedo a ser lastimada y explicó que lo persiguió al verlo resbalar.La declaración de la ofendida fue tomada en cuenta por el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del sospechoso Jesús Manuel Solís Pérez y para dejarlo en la cárcel.Alrededor de las 21:07 del pasado 29 de septiembre se recibió una llamada al 911, la cual quedó registrada bajo el número de folio 4145769, en la que se reportaba un robo a transeúnte en las calles Día del Bombero y Fernando Montes de Oca de la colonia Tierra Nueva.Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron a esa ubicación pero no encontraron nada. Por lo que decidieron empezaron a buscar y metros más adelante, en el cruce delas calles Puerto Dunquerque y Puerto De Palos de la colonia Tierra Nueva, una mujer les hizo señas. Ella dijo llamarse Daniela Judith Ramírez y explicó que minutos antes un hombre había utilizado un cuchillo para amagarla y quitarle tres teléfonos móviles.La afectada explicó a los elementos que tras entregar los celulares, a cierta distancia ella siguió a Solís Pérez y vio que al caminar sobre la calle Puerto Dunquerque, él se tropezó, se golpeó en la cara y se quedó tirado. Por lo que decidió pedir ayuda al 911.Tras detener a Jesús Manuel, los policías sometieron al civil a una revisión física y presuntamente le hallaron en la bolsa del pantalón los tres teléfonos, uno de la marca Alcatel, un Iphone y otro no determinado así como el cuchillo.A solicitud de la abogada defensora, ayer Daniela Judith Ramírez compareció ante el juez y básicamente declaró lo mismo que les dio a conocer a los policías municipales.“El señor me asaltó, como lo agarraron acudí a poner la demanda… ese día al pasar un lote baldío y una casa abandonada, casi al llegar a casa, apareció esta persona y me ordenó darle los celulares y que no lo miráramos”, aseguró la afectada para luego apuntar con el dedo índice a Jesús Manuel Solís.Además de dictar el auto de vinculación a proceso, el juez aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

