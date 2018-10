Se queda en escuelas ganancia por comida 'chatarra', aseguran

Ciudad Juárez— La titular de la Subsecretaría de Educación Zona Norte, Judith Soto Moreno, aseguró que los recursos que se captan por la venta de comida “chatarra” en las tiendas escolares y que es consumida por niñas, niños y adolescentes, se quedan en los planteles escolares y no en las arcas estatales.Sin aportar los datos exactos de la cantidad del dinero en efectivo que a diario captan los directivos de las escuelas por concepto de “renta de concesión” de los establecimientos de consumo escolar, la servidora pública precisó que el dinero ingresa directamente a las escuelas a través de una cuenta bancaria creada exprofeso en cada plantel educativo.“Desde el 23 de agosto del 2014 salió la regulación para el estado de Chihuahua donde se acuerda que todos los establecimientos de consumo escolar se van a manejar en las escuelas”, explicó.Dijo que se hace un contrato por escrito entre el director, el supervisor y el maestro encargado de Extensión Educativa para concesionar el establecimiento y el cobro mínimo que se hace es de 50 centavos por niño y el cobro máximo es de un peso diario por alumno.“Si algún consejo técnico, directivo y maestros consideran que debe haber un ajuste en la modalidad de pago, deben hacer un oficio que justifique el por qué, ya que hay escuelas que su grado de marginación es tan alto que no pagan un peso y otros que el grado de consumo de los niños es mejor y cada mes rinden un informe a Recursos Financieros de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua”, agregó.Actualmente la población escolar de nivel primaria es de 172 mil 056 estudiantes, si el concesionario de los establecimientos paga un peso por niño durante los 185 días que dura el presente ciclo escolar, las escuelas recibirían más de 31 millones de pesos, sólo por primarias en Juárez.Sin embargo, no todas las escuelas operan de esta forma, por ejemplo, la escuela primaria Juárez y Reforma, ubicada en la colonia El Futuro, impuso al concesionario una renta de 500 pesos diarios, pese a que la población escolar no supera los 400 alumnos.Esto implica que el recurso que ingresa por semana a la escuela es de 2 mil 500 pesos Por ejemplo, octubre tiene 23 días hábiles, por los cuales recibirá el plantel 11 mil 500 pesos, informó personal docente consultado.Los maestros, entrevistados a condición del anonimato, expusieron que el negocio de las tienditas es muy redituable para las escuelas, sin que esto implique calidad en los alimentos que ofrecen a los menores, por lo que la salud pasa a un segundo término.La persona encargada de la tienda, que debe contar contrato anual, repitió este año debido a que no hubo más personas interesadas, dijeron los docentes.Según el reglamento, dijo Soto Moreno, el concesionario cambia cada año y no pueden ser personas cercanas al director, ni de los papás que estén encabezando la asociación de padres de familia.Cada concesionario presenta un plan de trabajo especificando que tiene que ofertar alimentos, no sólo refrigerios como son las papitas o bizcochos y se especifica que si llega a incurrir en una falta, se hace acreedor a sanciones.Los maestros, entrevistados a condición del anonimato, expusieron que el negocio de las tienditas es muy redituable para las escuelas, por lo que la calidad de los alimentos que ofrecen a los menores pasa a segundo término.

