Dan comienzo a censo de bienestar

Ciudad Juárez— Las primeras 20 brigadas del Censo para el Bienestar se desplegaron ayer en colonias inseguras y marginadas del norponiente y el suroriente de la ciudad para levantar encuestas que se usarán en los programas federales de la próxima administración que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Cada uno de ellos tiene la misión de visitar, por lo menos, mil 500 casas de aquí a la toma de protesta del nuevo Gobierno, indicó Elizabeth Guzmán, nombrada como la próxima coordinadora regional en Juárez. En total, la meta es recabar datos de 350 mil familias de Juárez y El Valle de Juárez.En los cuestionamientos, los brigadistas a quienes se denominó “servidores de la nación”, preguntan el número de integrantes por familia, sobre los que estudian y trabajan, y el nivel de estudios de cada uno de ellos. También si hay personas discapacitadas, mayores de 68 años, y si hay emprendedores.Guzmán dijo que los censos tienen dos objetivos: verificar los padrones de los programas Prospera y Sagarpa, y además registrar los posibles nuevos beneficiarios.Aunque están correctamente identificados con gorra, chaleco y gafete, llamó a los juarenses a no confundirse si llegan otras personas. “Nadie que no esté correctamente identificado está autorizado para censar, para que no se dejen confundir”, exhortó.“Somos un equipo de 240 personas en toda la región, organizados en brigadas de 10 y 15 personas aproximadamente en distintos horarios”, explicó.Hoy, los “servidores de la nación” estarán en la colonia Felipe Ángeles.El Censo para el Bienestar viene contemplado en el proyecto alternativo de nación como uno de los planes de gobierno torales en la agenda de López Obrador anunciado a inicios de la transición.De aquí se tomarán datos que serán la base para la ejecución de nueve programas sociales, entre ellos “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Becas para Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior”, “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”, “Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos”, y “Crédito Ganadero a la Palabra”.

