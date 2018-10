Autoridades se lavan las manos

Ciudad Juárez— Autoridades relacionadas con el manejo del agua del río Bravo se deslindaron de la responsabilidad de evaluar o sancionar los daños ambientales que provocan las aguas negras que desembocan en la afluente.“Todas las aguas nacionales, ríos, arroyos y cuerpos de agua, al igual que los mares, le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al igual que su contaminación”, comentó Abraham Jurado, encargado de comunicación social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).Sin embargo Ricardo Valdez, responsable del Distrito de Riego 05, dijo que la responsabilidad de realizar estudios sobre la contaminación de las aguas negras no le compete a Conagua.Al cuestionarle si es normal que el agua sucia que hay en el Viaducto Díaz Ordaz desemboque en el río, comentó que desconocía el problema y que le corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) porque son los que manejan todo lo referente al Bravo.Agregó que su responsabilidad en la Conagua es conducir el agua de riego de las acequias que llega desde Estados Unidos.Con respecto a la calidad del agua que va a la Acequia Madre, José de Jesús Luévano, secretario de la CILA comentó: “Nosotros no sabemos la calidad del agua en la Acequia Madre, sólo de la calidad del agua que llega al río y la que se deriva a la acequia, pero ya lo que pase en la acequia no porque recibe una descarga a lo largo de la ciudad y en el Valle de Juárez entran aguas tratadas, eso ya no es de nuestra competencia”.En cuanto a los estudios de impacto ambiental en las aguas de la acequia, declaró que no es de su competencia realizarlos.Para conocer las facultades y responsabilidades cuando hay un desagüe de agua en el Bravo y determinar quiénes son los responsables de realizar los estudios de impacto ambiental, Valdez sugirió que se localizara al personal de la Dirección Local de Chihuahua de la Conagua, pero no fue posible entablar comunicación con esa dependencia.Luévano dijo que todos los derrames se han reportado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).El secretario de la CILA comentó que tenía comunicación constante con la Junta y que esa dependencia acude cuando se presenta un problema de este tipo.“La Junta hace lo que puede, la gente está siendo muy inconsciente y tira en el sistema del alcantarillado y eso bloquea la tubería del”, expuso.Agregó que los estudios de impacto al medio ambiente por las aguas negras que corren el viaducto no es de su competencia, lo que sí está dentro de sus facultades es tomar muestras de la calidad del agua del río Bravo.

