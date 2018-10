No me dejaron sanear 'maromas' en Obras Públicas

Ciudad Juárez— El exsubsecretario de Obras Públicas en Juárez, Andrés Carbajal Casas, reveló que no lo dejaron sanear “maromas” halladas en su área. Señaló también que hay un costo inflado en la adquisición de vialetones colocados en el puente internacional Santa Fe, a cargo del hoy titular de la dependencia en el estado, Gustavo Elizondo Aguilar.Carbajal Casas aseguró que la dependencia que dirigió hasta esta semana nunca tuvo recursos para aplicar obras en Juárez, después de que Elizondo lo acusara de no ejercer 350 millones de pesos.Afirmó que Elizondo Aguilar no puede probar sus señalamientos sobre la falta de obra en Juárez en los primeros dos años de la administración estatal.“Él puede decir lo que quiera, pero no puede probar nada”, lanzó ayer el exfuncionario estatal, después de escribir en Facebook una publicación en la que acusó a Elizondo de intentar desviar la atención luego de las irregularidades detectadas en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, el cual administró hasta mediados de septiembre.“Lo que tiene que hacer un sujeto para desviar la atención cuando se señalan sus trastupijes!”, escribió, junto al video musical “Rata Parlanchina” que compartió.“Nuestra función era presupuestar, solicitar, tramitar. Nosotros presupuestábamos, dábamos precio”, dijo. “Sucede que es una total falta de información de Gustavo Elizondo, titular de la Secretaría. No sé en qué funda eso, si hubiera existido ese dinero habría constancias. Él puede decir lo que quiera”, agregó.En respuesta, señaló que está tratando de desviar la atención por el asunto de los vialetones, comprados a sobreprecio.“Es un distractor de la atención, también he visto yo en El Diario publicaciones que ponen en entredicho la veracidad del trabajo del ingeniero Elizondo en cuanto al manejo de sus propios viáticos y de un contrato cuyo monto escandaloso ha estado dirimiéndose en los medios, un contrato inflado”, añadió.Carbajal Casas se separó de la subsecretaría después de admitir que tiene diferencias con Elizondo Aguilar.En su lugar fue nombrado Abraham Leonel Pérez León, quien a los pocos días tuvo que dimitir debido a que existía un conflicto de intereses, al tener contratos de obra con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).Actualmente esa oficina se encuentra acéfala. A su salida, el exfuncionario se quejó de la falta de presupuesto.“Recibí una oficinita pequeña. Se hacían maromas de negocios más que obra pública, en donde la obra pública permitió la posibilidad de hacer mal uso de los recursos públicos. Vine a limpiar, vine a sanear, vina a enriquecer y a dar categoría profesional”, mencionó.“Me quedo todavía corto con el reclamo de mayores facultades, más descentralización, más apoyo para una dependencia que, de acuerdo al criterio del gobernador, debe recibir el 40 por ciento de presupuesto destinado a la obra pública en virtud de la administración de los rezagos que tiene el municipio de Juárez”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.