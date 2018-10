Resurge guerra contra ministeriales

Ciudad Juárez— Una narcomanta, un descuartizado y un nuevo atentado contra agentes ministeriales, así como fuertes movilizaciones policiacas, fueron parte del escenario social ayer aquí al inicio de las actividades urbanas.Colgada en la barda perimetral del kínder “Un Siglo de Servicio”, de las calles Riveras del Paraje y Riveras de Manantiales, en la colonia Riberas del Bravo II etapa, una manta con un mensaje de un grupo delictivo apareció a las 7:45 horas de ayer anunciando la muerte de un hombre que fue descuartizado y su tronco dejado a la vista de los menores de edad que iban al preescolar acompañados de sus padres.La escena era brutal; el torso de la víctima no tenía cabeza, brazos ni piernas porque fueron dejados en bolsas de plástico a un costado.La escuela suspendió clases pero para entonces decenas de vecinos, entre ellos varios niños, fueron testigos del hallazgo, según se conoció en el lugar de los hechos.Agentes municipales cerraron la calle para dar paso a peritos forenses de la Fiscalía Zona Norte, quienes por espacio de tres horas se encargaron de levantar la evidencia y el cuerpo segmentado, que fue enviado al Servicio Médico Forense para su identificación.Personal de investigación atribuyó el homicidio a pandilleros del grupo “Los Mexicles”, que se disputan la venta de droga en el sector de Riberas del Bravo.La versión anterior no se oficializó por el fiscal Zona Norte Jorge Nava López, ya que a los pocos minutos de ese incidente encabezaba la búsqueda de los responsables que habían atacado por segunda vez en esta semana a elementos ministeriales, esta ocasión en una estación de gasolina localizada en el cruce de las calles Libertad y Municipio Libre, en la colonia Anáhuac, al otro extremo de la ciudad.Al sitio respondieron al llamado de auxilio varias decenas de agentes de las Policías estatal y municipal, incluso el secretario de esta última, Ricardo Realivázquez Domínguez.Un elemento de la Agencia Estatal de Investigación fue víctima de un atentado cuando llegaba a cargar combustible para la unidad oficial. La versión del vocero de la Fiscalía, Alejandro Ruvalcaba, cita que hubo intercambio de disparos luego de que el oficial logró responder a tiempo a la agresión.Unos 150 elementos de ambas corporaciones arriba señaladas se concentraron enseguida en las colonias San Antonio y Santa Rosa en busca de los responsables. El operativo se extendió en fincas, residencias y talleres ubicados en las colonias Santa María, Anáhuac y Lindavista, al poniente de la ciudad.El despliegue policiaco se concentró en la revisión de personas, inmuebles abandonados, talleres de servicio, tiendas de abarrotes y vehículos, principalmente.Al menos tres armas largas se localizaron en dos vehículos abandonados donde no hubo personas detenidas, confirmaron mandos de la Fiscalía.Dentro del operativo dos niños fueron asegurados por agentes municipales y puestos a disposición de Trabajo Social, luego de que su mamá, Bethell Aleida C.R. de 35 años, fue encontrada en posesión de 19 gramos de mariguana en una inspección, dio a conocer la SSPM.Otro grupo de oficiales reportó haber localizado un vehículo Ford Edge de color blanco que fue el que habrían utilizado los agresores del agente ministerial una hora antes, por lo que fue asegurado para la práctica de pruebas periciales, según se informó en el lugar por mandos de la Fiscalía.Al cierre de esta edición la dependencia ministerial no dio a conocer más aseguramientos ni detenciones que se hubieran logrado en los operativos, los que continuaban por la tarde.El lunes fueron atacados en la colonia San Antonio cinco agentes del Departamento de Homicidios, entre ellos Nancy de la Cruz Furlong, la jefa de grupo, los cuales hicieron frente a los agresores, pero hasta ayer no se reportaba la detención de ninguno.

