Realizan campaña para retirar llantas de la calle

Ciudad Juárez— Diversas organizaciones promueven la campaña Por un Juárez Limpio con la intención de recolectar más de un millón de llantas esparcidas en la ciudad.El Comité de Vigilantes al Cuidado del Medio Ambiente organizó la campaña porque considera que el acumulamiento de neumáticos es un problema binacional, debido a que las empresas de Estados Unidos que se dedican a la recolección de llantas las envían a esta ciudad pese a que los estadounidenses ya pagaron un porcentaje para que el neumático sea destruido, comentó Héctor Ortiz, presidente del Comité.“Hay permisos de importación, pero nadie se ha puesto a pensar que es un problema binacional, que es un negocio pero allá, desde el momento en que ellos cobran un permiso legal para disponer de la llanta y la venden a los llanteros de Juárez”, agregó Ortiz.Agregó que el departamento del medio ambiente del país vecino está molesto porque están cometiendo un fraude en contra de la buena voluntad de los que pagan el destino final, porque consideran que están haciendo un doble negocio.Cuando los neumáticos ya se encuentren en el centro de acopio el municipio o el gobierno tiene que hacerse cargo ya que los comerciantes dedicados a ese ramo pagan por el destino final de la llanta que importan, expuso.De acuerdo con el organizador de la campaña, en los próximos días llegará la máquina trituradora que deshace 5 mil piezas por día.La recolección se realizará el próximo sábado de 9:00 de la mañana a 5: 00 de la tarde.Los puntos de recolección serán en tres ubicaciones, en la calle Perimetral Carlos Amaya y Belisario Domínguez, enfrente del Parque Galeana, Periférico Camino Real y Anapra, en la glorieta de avenida De los Aztecas y bulevar Zaragoza.Por cada llanta pequeña que se recoja al ciudadano se le dará dos pesos y por una llanta grande serán cinco pesos, indicó Héctor Ortiz, líder del Comité de Vigilantes al Cuidado del Medio Ambiente.El material se irá a Hermosillo, Sonora o a las siete plantas que hay en toda la república para que use en el procesamiento del cemento sin contaminar, añadió Ortiz.Comentó que el alcalde Armando Cabada ya aceptó que se traiga una máquina trituradora como la vez pasada para deshacerse de los neumáticos que hay en la ciudad.En la campaña participarán las organizaciones Mujeres Emprendedoras de Juárez, Unión de Llanteros en Denver y el Concejo Consultivo de Llanteros en Ciudad Juárez.“Invitamos a los llanteras para que acudan a los diferentes centros de acopio, no les vamos a pagar a ellos sólo a los ciudadanos”, agregó Ernesto Chávez, líder del Concejo Consultivo de Llanteros en Ciudad Juárez.“Estamos tratando de que las escuelas y las iglesias se integren, que son las que están tratando juntar dinero para beneficio, vamos a acudir con ellos para pedirles que nos ayuden a recolectar las llantas y se les dará una gratificación, o nos vamos a poner de acuerdo para si quieren alguna mejora”, agregó Ernesto Chávez.El líder de los llanteros dijo que no permitirán que a los negocios que les falte registrarse generen estragos al medio ambiente.“Uno de los acuerdo que vamos a acordar en el Municipio es visitarlos para saber qué está haciendo con esa llanta, cuánto están pagando, porque no es posible que alguien pague 10 llantas y deseche 200”, comentó Chávez.Por su parte Margarita Peña, titular de la Dirección de Ecología expuso que se hacen operativos contantemente en las llanteras, y revisan los permisos y la manera en cómo están trabajando, porque saben del peligro que representan.Agregó que tienen los reportes de la Secretaría de Economía, los cuales coinciden con el número de llantas que importan y cuánto pagan.• Cuándo: Próximo sábado• Hora: De 9:00 de la mañana a5: 00 de la tarde• 1. Perimetral Carlos Amaya yBelisario Domínguez, enfrente delParque Galeana• 2. Periférico Camino Real y Anapra• 3. Glorieta de avenida De los Aztecas ybulevar Zaragoza• Por cada llanta pequeña que serecoja al ciudadano se le darándos pesos• Por una llanta grande seentregarán cinco pesos

