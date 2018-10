Ciudad Juárez— La instalación de computadoras, un simulador de vuelo y agua en los servicios sanitarios son algunos detalles pendientes que mantienen aplazada por tiempo indefinido la apertura del Biblio Avión, ubicado en terrenos de El Chamizal, informó Beatriz Córdova Bernal, titular de la Dirección de Educación.Pese al gran avance que ya puede notarse en la obra, informó que se desconoce la fecha en que esté abierto al público por los detalles mencionados, además de que falta ajustar detalles como destinar un presupuesto para empleados que laborarán ahí.“Cabe mencionar que se tiene todavía que presupuestar una partida para la gente que va a tener que atender el Biblioavión, capacitar a las personas para que puedan dar una atención adecuada; se necesita una plantilla de alrededor de seis a 10 personas, así como cuidar el área de seguridad”, dijo.La funcionaria estimó que hay un avance del 80 por ciento en toda la obra y que hasta la fecha se ha notado un gran entusiasmo por parte de los niños y escuelas públicas que ya buscan turno para poder visitarlo.Agregó que todavía le faltan algunos detalles, “obviamente la obra no se va a recibir hasta que no esté terminada”, resaltó.“Una vez que la dirección de Obras Públicas le dé el visto bueno nos lo harán saber para que nosotros podamos darle trámite a la inauguración”, indicó la funcionaria.Córdova explicó que este proyecto fue propuesto al presidente Armando Cabada en 2016 para que fuera un atractivo educativo y turístico para Ciudad Juárez.“Desde finales de 2016 hasta principios de 2017 se pudieron buscar los recursos a través de fondos federales específicamente de Cámara de Diputados, es como se logra sacar adelante el proyecto, la empresa de la patente está en México o Monterrey”, expuso.Respecto a la posibilidad de una cuota para ingresar a la biblioteca, señaló que todavía no se ha establecido, sólo que para escuelas públicas no tendría ningún costo.“Necesitamos este tipo de proyectos y sobretodo de embellecer nuestra ciudad y ser artífices de propiciar aspectos más intelectuales y académicos en nuestra comunidad, ya que todo el mundo va a poder tener acceso”, concluyó.De acuerdo con archivos periodísticos la construcción de este complejo comenzó en marzo y tiene una inversión de 19 millones 570 mil pesos.

