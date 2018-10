Tienditas escolares le pagan al Gobierno

Ciudad Juárez— La comida chatarra que se comercializa en los planteles educativos de nivel básico resulta una fuente importante de ingresos para la Subsecretaría de Educación Zona Norte, que regula las cooperativas escolares, al imponerles el cobro de un peso diario por alumno, reveló personal del área financiera de la dependencia.Sin regulación, ni verificación de las autoridades competentes como Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) a los alimentos, bebidas y otros productos que expenden las “tienditas escolares”, los alumnos están expuestos a la ingesta de frituras, bebidas con altos niveles de azúcar y otras mercancías que impactan negativamente su salud, explicó Jesús Darío Cárdenas Monárrez, coordinador regional de Coespris-Juárez.Con las modificaciones al Artículo Tercero Constitucional en 2013 se adecuó el marco jurídico para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, se establece que son las autoridades educativas las que impulsarán “esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para los alumnos a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten”.El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo del 2014.Y uno de los ejemplos sobre la ausencia de control de la expedición de comida saludable y chatarra es la Secundaria Federal Número Uno.El plantel cuenta con una población estimada en mil 700 estudiantes en ambos turnos y tiene concesionada la cafetería, explicó la subdirectora del plantel, Mireya Luna Chávez.El personal del área financiera dio a conocer que para prestar el servicio, el concesionario de la cafetería deberá pagar un peso por alumno/día hábil, esto es que el microempresario entrega a la Subsecretaría 39 mil pesos al finalizar el mes de octubre, que cuenta con 23 días hábiles.Si el plantel eligió el calendario escolar de 185 días, el recurso a entregar a la Subsecretaría será por 314 mil 500 pesos durante el presente ciclo escolar, según estimaciones realizadas con los datos oficiales.El destino del recurso recaudado no es transparentado por las autoridades educativas, ya que hasta los directivos ignoran qué pasa con ese dinero.“En años pasados, ese dinero se regresaba a las escuelas al término del ciclo escolar y era una ayuda para atender las necesidades básicas desde papelería hasta mobiliario”, dijo Luna Chávez.Ayer el Diario buscó a la encargada del área financiera de esta Subsecretaría, pero rechazó la entrevista por no estar presente el vocero de la dependencia, Francisco Chávez.Hasta el cierre de esta edición, la servidora pública no respondía al cuestionario que se entregó.En Juárez, según se verificó en un recorrido realizado por diversas escuelas, un alto porcentaje de los alimentos que se vende a los estudiantes incumplen con los “Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesados en las escuelas del Sistema Nacional Educativo”.El acuerdo publicado en el 2014 establece que el Programa Sectorial de Salud (PSS) en su tercer objetivo debe “reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida.El PSS indica en la estrategia 3.7 el deber de “instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, por lo que entre sus líneas de acción vincula acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación de las cooperativas escolares.Son los directivos los que deben regular la venta de los productos aptos para los estudiantes, sin embargo, ante la falta de supervisión se desconoce qué expenden, dijo Cárdenas Monárrez, coordinador regional de Coespris-Juárez.El servidor público expuso que los inspectores a su cargo, “tampoco realizan visitas de verificación de los productos que se expenden en las escuelas” y destaco que sólo cuenta con 10 verificadores.Es decir, ni directivos, ni instancias públicas verifican los productos que se comercializan a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de los subsistemas Estatal y Federal.Los lineamientos, dijo, establecen que Coespris del Estado debe verificar que no se vendan productos sin etiquetado para que el consumidor lea el contenido y nada más.En el presente ciclo escolar no ha realizado ninguna verificación a escuelas sobre el etiquetado de los productos.• Secundaria Federal 1• 1,700 alumnos• Aportará en octubre 39 mil pesos (23 días hábiles)• En año lectivo de 185 días 314,500 pesos

