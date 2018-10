Abarrotan auditorio para solicitar becas

Ciudad Juárez— Con los diversos aumentos que se han impuesto a productos alimenticios en los últimos tres meses, madres de familia que ayer solicitaron una beca escolar para sus hijos expusieron que cada vez es más complicado dar estudio y alimento a la vez.Ejemplo de ello es Cipriana Castillo, quien acudió ayer al auditorio Benito Juárez a pedir un apoyo económico para su nieta Naidelyn Camila de 5 años, pues hace poco un médico le diagnosticó anemia y ahora espera poder comprarle útiles y si queda recurso, vitaminas.“Nos afecta mucho porque por comprar una cosa no compramos otra, a veces por lo regular lo que come uno es frijolitos, sopita, tortillas y su vasito de leche para ella, es la que tiene que ir bien alimentada al kínder, nos dice el doctor, pero le digo que somos de escasos recursos”, expresó.Como ella, Dora Vargas asistió desde el kilómetro 20 en compañía de su hijo en silla de ruedas a pedir una beca que apoyará en el gasto familiar, ya que también explica que con el ingreso que percibe no alcanza para comprar todo lo necesario en el hogar.Ayer fueron entregadas 3 mil 333 solicitudes como parte de la cuarta etapa de entrega de becas de la administración municipal, con un presupuesto de 5 millones de pesos, informó Martha Beatriz Córdova Bernal, titular de Educación.Destacó que la cantidad para este rubro en años anteriores era de 6 millones anuales, pero desde el 2017 se triplicó la cantidad a 18 millones para apoyar a otros sectores no aprobados en cabildo.De acuerdo con la funcionaria, a las 11:00 de la mañana ya se habían presentado 2 mil 500 solicitudes, y desde las 8:00 de la mañana decenas de padres de familia ya estaban en el auditorio para entregar sus documentos.“La mayoría empezaron a llegar a las 3, 4 de la mañana, entonces tuvimos que abrir las puertas del auditorio municipal desde las cuatro para que empezara a ingresar la gente porque a esa hora ya teníamos 300 personas, a las 5:00 ya teníamos 700 y para las 8:00 ya tuvimos que mandar a la gente con el director del deporte que nos facilitó el estadio para que pudieran estar en aquella área”, comentó.También explicó que durante este periodo de recepción se revisará que todas las solicitudes cumplan con los requisitos y se da oportunidad a quien tenga algún faltante en datos para que lo entregue en esta semana para poder recibir el apoyo de mil 500 pesos.La funcionaria indicó que el 33 por ciento de estas becas está destinado para grupos vulnerables, es decir, niños con capacidades diferentes, hijos de padres con enfermedades terminales, hijos víctimas de violencia, menores de la comunidad indígena y pequeños de áreas rurales.Finalmente, Córdova Bernal dio a conocer que la entrega de estas becas la llevará a cabo el alcalde Armando Cabada el próximo 10 de diciembre en el auditorio Benito Juárez.De acuerdo con archivos periodísticos, la primera entrega de dicho apoyo fue en el mes de abril, una segunda se realizó en julio y la última en julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.