Ciudad Juárez— La Dirección General de Tránsito municipal rebasó el pasado martes los cien aseguramientos de vehículos con “placas rojas” que han sido enviados a los corralones municipales con sanción administrativa, en tanto que la Fiscalía detuvo otros siete; todo en las últimas dos semanas, según informaron en ambas dependencias.La cifra oficial registrada en los patios fiscales del municipio es de 101 autos remitidos con las llamadas placas rojas, del 19 de septiembre al 2 de octubre, de acuerdo con el dato oficial.Lo anterior genera un promedio de entre 7 y 8 vehículos asegurados diariamente por los inspectores viales donde los guiadores de vehículos con este tipo de identificación no cuentan con licencia de manejo, ni seguro contra daños a terceros, además de cometer alguna falta vial, según se informó.La semana más activa fue del 24 al 30 de septiembre, donde se aseguraron 58 vehículos bajo ese ordenamiento, de acuerdo con un reporte de Tránsito.El fiscal Zona Norte, Jorge Nava López, dio a conocer que se asignó una unidad de la Fiscalía de Distrito a este operativo en particular, donde ya se detuvo siete vehículos.El funcionario advirtió que los autos con identificación de cartón rojo, que sean empleados en la comisión de algún delito, ya no serán regresados a sus propietarios y se dará vista a la PGR para que se persiga una acción de tipo penal por el delito de contrabando.Como se recordará, la expedición de las placas “rojas “se dio por parte de un grupo de particulares comerciantes de automóviles usados con la anuencia de la presidencia municipal, donde se justificó la falta de programas federales que permitan la importación de autos usados extranjeros al país.De acuerdo con declaraciones del alcalde, Armando Cabada, se abusó del programa dirigido a personas de bajos recursos y hasta flamantes vehiculos fueron internados ilegalmente y sus propietarios validaban la circulación de los mismos con una identificación de estas, por lo que quedo suspendido.El fiscal Jorge Nava informó que en múltiples ocasiones la delincuencia se valió de este tipo de engomados para circular un auto en el cual delinquían.

