Ciudad Juárez— Delitos graves como trata de personas, contra periodistas, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tráfico de migrantes se van a someter a un nuevo sistema integral de justicia ante la incapacidad de los estados para juzgar y atender estos casos, dijo ante estudiantes de la carrera de Derecho la doctora Loretta Ortiz Ahlf.“Lo que reclaman las víctimas de estos delitos en todo el país es justicia y ya se ha visto por décadas que en México no hay justicia con el sistema jurídico que tenemos actualmente”, expresó la coordinadora de los Foros para la Pacificación del País y quien formará parte de la Secretaría de Seguridad una vez que tome posesión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.La académica de la Universidad Iberoamericana regresó a esta frontera para participar en el Séptimo Congreso de Estudiantes de Derecho que organizó el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) a través del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que se desarrolla del 3 al 5 de octubre en el teatro Gracia Pasquel.Luego de la ponencia “La jerarquía de los tratados en nuestro sistema jurídico”, Ortiz Ahlf habló con los estudiantes de la importancia de la aplicación de los tratados, en especial aquellos relacionados con los derechos humanos.“Los estudiantes están preocupados por la aplicación de estos instrumentos que normalmente pasan desapercibidos para muchos y que en un mundo globalizado, el que no se tengan bien claros los principios que los rigen y la forma de aplicarlos llega a mermar su preparación y posterior ejercicio profesional”, dijo.En entrevista con El Diario, Loretta Ortiz Ahlf detalló que una vez que concluyan los Foros de Pacificación –que arrancaron precisamente en Ciudad Juárez y en el mismo escenario donde ayer estuvo presente– se presentará la Ley General para el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Garantía de No Repetición y Reparación para las Víctimas.Agregó que se creará una Comisión de la Verdad, otra de Investigación, una Fiscalía para la Paz y un Tribunal Penal para la Paz, donde estén personas especializadas en particular en cuestiones de desapariciones, “porque no hay personas capacitadas y ya se ha visto en la búsqueda que realizan las personas de sus familiares”.“También se va agregar un capítulo de búsqueda de desaparecidos, para entrar comitentemente en el proceso de pacificación. Es definitivo, no puede haber paz en el país si no hacemos justicia y en México hay un rezago en esta materia y como ejemplo ahí está el caso de la masacre de Tlatelolco en 1968”, abundó.Explicó que esta ley se someterá al Congreso de la Unión, que la tiene que aprobar.“A la mejor se necesita una reforma constitucional para federalizar la materia porque hay incapacidad de los estados para juzgar y atender estos asuntos”, aseguró.Mencionó que como parte del gabinete del nuevo Gobierno ella estará asignada a la Secretaría de Seguridad y coordina los Foros para la Pacificación.Aseguró que el proceso de paz será complicado, sin embargo, destacó que no se puede regular nada de las amnistías mientras no haya justicia para las víctimas.