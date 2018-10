Ciudad Juárez— El conducir en estado de intoxicación etílica fue la causa del accidente vial ocurrido el domingo pasado en la carretera Juárez Porvenir, donde dos mujeres perdieron la vida, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) ayer al solicitar a un Tribunal de Control que declarara legal la detención del presunto responsable.Al acusado Pedro Mendoza Castro ayer se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar su presencia a juicio y por el monto de la reparación del daño causado.El accidente sucedió a las 17:50 horas del domingo cuando Mendoza Castro guiaba una ven Chevrolet Astro de modelo 94 en color blanco y sin placas de circulación, sobre la carretera Juárez Porvenir con rumbo a Ciudad Juárez y a la altura del kilómetro 52+500 y del poblado Guadalupe Distrito Bravos, presuntamente invadió el carril del sentido contrario e impactó un vehículo Nissan Altima.Ese automóvil, de modelo 2005 con placas EKR-6049 del Estado de Chihuahua, era guiado por Vicente Reyes Flores y lo acompañaba su madre Manuela Flores Nava así como su hija de 13 años de edad Karla Yazbeth Reyes García.Debido al impacto, la menor de edad fue expulsada del vehículo y su cuerpo quedó a unos metros del Nissan. Ella sufrió una fractura de cráneo y su abuela Manuela quedó muerta en el asiento de lado de copiloto, presentó una lesión en la región frontal lado derecho, otra en la nariz y también una fractura de cráneo.Vicente Reyes señaló que al momento del incidente él se dirigía de Guadalupe Distrito Bravos a Práxedis G. Guerrero e iba en línea recta cuando vio que una miniván blanca venía en sentido contrario y al salir de una curva invadió su carril.El afectado volanteó hacía la izquierda para tratar de esquivar la Astro pero “ya no me pude zafar, la van me impactó del lado derecho. Como iba sesgado el golpe fue desde donde inicia la puerta frontal derecha hasta la llanta trasera y por el impacto mi carro fue proyectado hacía debajo de la carretera”.Tras el choque el ahora detenido peleó con Vicente Reyes Flores al responsabilizarlo de lo sucedido.Personal de Protección Civil de Guadalupe Distrito Bravos fueron los primeros en llegar al lugar, trasladaron a Pedro Mendoza y a su acompañante Gloria Limas Ronquillo al Hospital 43 del IMSS en Guadalupe al pensar que estaban lesionados pero después de ser ingresados personal del nosocomio les informaron que estaban ilesos pero se encontraban ebrios.Ayer, tras conocer esos datos, el juez de Control Alberto Ocón Campos declaró legal la detención de Mendoza, permitió que le formularan cargos legales, le impuso la medida cautelar y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo lunes a las 11:00 horas.

