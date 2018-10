Ciudad Juárez— Un oficial de la Policía municipal quedó detenido luego de disparar su arma de cargo contra un pedigüeño que aparentemente se resistió a ser retirado de la vía publica donde hacía las veces de traga fuego.De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el incidente ocurrió la noche del martes en la colonia Altavista.En el cruce de las calles Cloro y Bernardo Norzagaray, se encontraba el ahora lesionado con la cara pintada de “Spiderman” provocando actos de molestia a los ciudadanos, motivo por el cual fue abordado para realizarle una revisión preventiva, se informó.Sin embargo, se molestó porque no le permitieron continuar en el crucero, donde actúa como tragafuego. A los pocos minutos regresó a bordo de una camioneta Trail Blazer, modelo antiguo acompañado de dos familiares.Sin mediar palabra interceptaron a la unidad oficial en donde la rociaron de gasolina, así como al elemento de Policía conductor, se informó.La versión oficial sostiene que el sujeto, identificado como Elevi T. C., sacó de entre sus pertenencias un encendedor y lo accionó, amenazando con incendiar la unidad y al agente.Según la Policía se le pidió al traga fuego que arrojara dicho artefacto al piso y al no obedecer el agente sacó su arma y disparó un balazo en el abdomen del muchacho, luego de que se sintió en peligro.Elvi, conocido como “el hombre araña”, quedó detenido en el hospital y junto con sus acompañantes, Fausto C, y Oscar Noé C. M., fue acusado del delito de homicidio en grado de tentativa, toda vez que rociaron con gasolina a un elemento de la Policía municipal que tripulaba una unidad oficial, se dio a conocer.El agente, Uriel O., de 58 años, quien disparó fue presentado por sus superiores ante la Fiscalía para que sea el Ministerio Publico la instancia que determine si se excedió en sus funciones con el uso de la fuerza o se justifica, por lo que quedó en calidad de detenido mientras se investigan los hechos en 48 horas.

