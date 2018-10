Ciudad Juárez— Con el objetivo de dar mayor importancia y no descartar a los animales en el proyecto para salvar El Chamizal que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Liliana Valles, titular del Departamento de Bienestar Animal, dio a conocer que se han entregado varias propuestas entre las que destaca un espacio para perros.“Un parque que posea las dimensiones adecuadas y estructuras hechas especiales para que los perros tengan cierto entrenamiento, que puedan brincar, saltar y que sea de material reciclado”, mencionó.Expuso que sería un miniparque con reglamento para su mejor uso, estaría acordonado exclusivo para los canes y contaría con una alberca y jueguitos hechos con pallets, llantas y tambos de basura.“El presupuesto es básicamente mano de obra. Lo más caro es la delimitación, el cerco con malla, es un costo aproximado todo de 45 mil pesos”, puntualizó.Valles narró que otra de las propuestas es colocar depósitos de bolsas en algunos árboles entre el parque para que las personas que olvidaron o no cargan consigo una, recojan el excremento de sus mascotas.La funcionaria informó también que desde hace dos años se presentó una propuesta para hacer una ficha técnica de las aves que han sido identificadas y habitan en El Chamizal, para dar a conocer a la ciudadanía las especies que aquí hay y su importancia para el equilibrio ecológico y que se mantenga el ecosistema.En relación con la flora y fauna, destacó que se ha solicitado hacer un conteo e identificación de las especies que hay, ya que se han visto cohabitar ardillas de colores muy especiales, ardillones, liebres y hasta tejones.Expuso que también se trató la posibilidad de que exista una regulación para los caballos que dan paseos, trazar una ruta específica, con la finalidad de que no contaminen con las heces por toda la zona.“Dentro de estos proyectos, de tener el control de esos caballitos, involucrar a la universidad para que haga revisiones de los mismos y que estén en buen estado de salud”, informó Valles.Dio a conocer que de igual manera se planteó la creación de contenedores gigantes con forma de perro o gato para depositar botellas de PET que serían entregadas a una recicladora y por medio de un convenio, ésta otorgue alimento para perros o instrumentos que se requieran para el albergue de animales a cambio del material.“Es para que el Parque Chamizal tenga un espíritu ecológico, no que se cambie de nombre, sino que sea totalmente así y también sustentable”, señaló Valles.• Colocar bolsas para heces de mascotas• Crear ficha técnica de aves que ahí viven• Conteo de especies de flora y fauna• Contenedores para depositar botellas de PET.

