Pasan en la rutera 20 horas por semana

Ciudad Juárez— Usuarios del transporte público invierten en promedio a la semana 20 horas para desplazarse a su trabajo.Miguel Ángel Gamboa, que es usuario de los camiones de la línea 1A, ayer empezó su recorrido desde las 10:00 de la mañana en el fraccionamiento Senderos de Oriente, ubicado en el extremo suroriente de la ciudad.Desde el último asiento de la unidad observaba el ir y venir de la gente, y de manera momentánea volteaba hacia la ventana, antes de llegar a su trabajo.Gamboa deber llegar a su destino a las 12:00 horas. El punto del descenso es el cruce de avenida Ramón Rivera Lara y bulevar Óscar Flores, ahí se ubica el lugar donde trabaja.Para regresar a su casa, a veces tarda dos horas o más, porque a las 9:00 de la noche los camiones ya no pasan o debe esperar hasta 30 minutos si tiene suerte, o caminar para llegar hasta su hogar, dijo.“Como es el último fraccionamiento yo creo que les da miedo, no hay lámparas por eso no entran hasta allá”, comentó Gamboa.El tiempo que Miguel Ángel ocupa en hacer el recorrido para ir a trabajar, no le permite realizar actividades que considera importantes en su vida.“Aprovecharía para descansar, para estar con mi familia, ir al mandado, arreglar papeleo y hasta para hacer la prepa”, comentó el entrevistado.En la ciudad, la velocidad de operación promedio del transporte público es 13 kilómetros por hora, indicó Alberto López, del departamento de movilidad del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).En Ciudad en Juárez existen 105 recorridos de transporte público y las vialidades con mayor flujo vehicular son en la avenida Tecnológico, avenida de las Torres, y Ejército Nacional, y paralelamente tienen el mayor número de viajes, comentó el experto en movilidad.Para tener un transporte de calidad de servicios y reducir los tiempos de traslados en el transporte, se tiene que mejorar el sistema de operación, la infraestructura y como prioridad, el costo y el tiempo de traslado deben ser coherentes, explicó Alberto López.“Tenemos que aumentar la velocidad de operación, se les tiene que dar prioridad en ciertos corredores, mejorar la seguridad y la información al usuario; también el confort y la accesibilidad para los pasajeros”, añadió el experto del IMIP.Otro caso similar de Miguel Ángel, también lo enfrenta Olga Lidia Mata, quien le invierte 14 horas a la semana para desplazarse a su trabajo desde Senderos de San Isidro hasta el parque industrial Intermex, ubicado en la avenida de las Torres.La jornada laboral que realiza como guardia de seguridad Olga Lidia es de 12 horas, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana.En ese tiempo, dijo podría descansar y realizar las labores domésticas, pero el tiempo no le alcanza.“Quisiera dormir porque llego muy cansada, primero lavo el uniforme del trabajo, y hasta las 10:00 de la mañana me acuesto”, agregó la entrevistada.Gabriel García, docente del programa de Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que “si lo que queremos es ir y venir cómodos y rápidos en las ciudades, el futuro está en el transporte público, pero antes hay que mejorar el sistema, no seguir incentivando el uso del transporte privado como el automóvil”, añadió el docente.Comentó que la discusión a nivel nacional e internacional se enfoca en hacer más eficientes las ciudades mediante la promoción de la movilidad activa, como caminar y andar en bici, como medio de desplazamiento y no como cuestiones recreativas.Agregó que para mejorar la calidad de los servicios de transporte la segunda ruta troncal del corredor en la avenida Tecnológico es fundamental, y aunque mucha gente piensa que va causar un caos en la ciudad y pérdidas económicas, para él es necesario realizarla.“A lo mejor el proyecto puede traer errores, pero es importante revisarlo y lograr que sea eficiente y poder conectar la ciudad, crear esta red para conectarla de diferentes maneras que puedan ser prácticas para la mayoría de las personas”, añadió el docente de la UACJ. (Verónica Domínguez / El Diario)• Se realizan aquí 105 rutas de transporte público• La velocidad promedio es de 13 k/h• Tecnológico, De las Torres y Ejército Nacional tienen el mayor flujo• A partir de las 9:00 pm es difícil encontrar transporte, afirman