En lo que va del año, ocho semáforos en diversos puntos de la ciudad han sido reparados por el Departamento de Control de Tráfico; información de la Dirección General de Tránsito Municipal indica que la principal causa son los choques.José Luis Sánchez, vocero de la DGTM dio a conocer que en el mes de marzo, así como en mayo y junio fueron instalados altos de bandera en diferentes puntos de la ciudad, y se reparó un semáforo por choque en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Ponciano Arriaga.Mientras que en el mes de abril el departamento hizo la reubicación de semáforos preventivos en la avenida Tecnológico- Cesáreo Santos, así como en la avenida Manuel J. Clouthier y Camino Viejo a la Rosita, y la instalación de un semáforo de nueva creación en el circuito José Reyes Estrada.El vocero indicó que en mayo también se hizo la instalación de un semáforo de nueva creación en la avenida De las Torres y calle Bravos 2 mil.En tanto que la última reparación de un semáforo que tiene registrada la dependencia se llevó a cabo el pasado 11 de julio en la carretera Panamericana- Silza.Sánchez expuso que por tal motivo, las recomendaciones que emite la dependencia son manejar con precaución, tomar en todo momento la distancia considerable entre vehículos y respetar las reglas de tránsito.“Sobre todo el conducir enfocado en ver hacia los alrededores, no manejar y usar el teléfono celular. Salir siempre a tiempo de sus domicilios, escuelas o lugares de trabajo y evitar conducir a exceso de velocidad”, indicó.El vocero también explicó que en el caso particular del semáforo que se encuentra en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y calle Oro, requiere ser removido pero no es posible debido a que su estructura cuenta con cámaras y lámparas. (Abril Salgado)

