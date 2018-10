Parece que las fuerzas se le van. A ratos llora, otras veces grita, pero la mayor parte del tiempo pasa el día pegando pesquisas en los puntos donde cree que su hijo puede estar.Daisy García, madre de Juan Manuel Ruiz García, de 12 años, dice no poder más con la angustia y ayer, en uno de esos momentos de nostalgia, le escribió una carta a su hijo desaparecido desde el pasado 4 de julio.“Hijo, esta carta que te escribo es para que sepas lo mucho que te extraño y la falta que me haces desde que ya no volviste a tu casa. Esa tarde siento que mi corazón se destrozó; sólo te pido que si lees esta carta sepas que siempre te voy a esperar”, dice la misiva.“¿Sabes? Extraño tanto cuando llegabas y me decías ‘madre, te amo mucho’ y me dabas mi beso en la frente. Hijo, donde quieras que estés espero en Dios estés bien, mi amor. Tu mami que te ama y te buscará hasta dar contigo”.Juan Manuel, conocido como “Tomatito”, entonces de 11 años, salió el pasado 4 de julio de la vivienda familiar ubicada en la colonia Melchor Ocampo.Desde entonces la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han realizado diversos operativos en la búsqueda del menor, sin resultados positivos.Daisy sostiene que su hijo está vivo y espera que algún ciudadano lo pueda reconocer para dar con su paradero.Aunque existen versiones de que el menor se mantiene lejos de su hogar por decisión propia, también ha trascendido que puede estar retenido contra su voluntad.Mientras, Daisy García termina su carta diciéndole a su hijo: “Recuerda siempre que te amo mucho, mi Tomatito”.Ni los 150 mil pesos que se ofrecen por su localización han rendido fruto para encontrar a Juan Manuel Ruiz García, conocido como ‘Tomatito’, a 90 días de su desaparición en la colonia Melchor Ocampo.El fiscal Jorge Nava López dio a conocer ayer que la oferta sigue en pie para quien proporcione información del menor de 12 años, quien se presume está fuera de su casa por su voluntad.“Tomatito” fue reportado por sus padres como desaparecido el pasado 4 de julio luego de que salió por la puerta trasera de su domicilio de la calle 9 de Agosto número 2832.La Fiscalía emitió varias pesquisas y desde entonces las autoridades, los padres y familiares del menor no han cesado en su intento por encontrarlo.Nava explicó que se le ha visto en varias ocasiones con adultos y otros menores de edad. Incluso se han hecho retratos hablados de las personas con quien supuestamente tiene interacción actualmente, comentó el funcionario.La última vez que se reportó su localización fue en la Plaza de Armas de esta ciudad, donde compartía con una adolescente de su edad.Al llegar la Policía de investigación el menor ya no se encontraba en el sitio, como ha ocurrido en otras ocasiones donde personas reportan haberlo visto, dijo Nava.Agregó que aunque se conoce que Juan Manuel se encuentra fuera de su hogar por su voluntad no se puede descartar la búsqueda como un caso de alto riesgo, hasta no localizarlo y entregarlo a sus familiares.La Fiscalía ha mantenido contacto permanente con sus padres para notificarles de las novedades, por lo que no existe abandono del caso, aseguró.La recompensa es de 150 mil pesos para quien tenga informes del paradero del menor, quien dejó de asistir a la escuela primaria desde el día en que fue reportada su ausencia.