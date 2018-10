Ciudad Juárez— El presunto responsable de asesinar el pasado 8 de agosto al niño David Rafael Santillán Vargas podría aceptar su culpabilidad en las próximas semanas en un juicio abreviado en busca de obtener una sentencia menor, dio a conocer el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López.El funcionario aseguró que aunque el detenido opte por un juicio abreviado, la pena mínima que solicitará la Fiscalía no será menor a 35 años de cárcel, previo consenso con la familia de “Rafita”.Agregó que está descartado que el presunto responsable del homicidio, Rosalío Soledad Morales, pueda obtener su libertad por falta de pruebas.Indicó que se cuenta con elementos probatorios del crimen y el expediente se está fortaleciendo ya sea para acusarlo en un juicio oral o abreviado.El detenido declaró ante el Ministerio Público que el pasado 8 de agosto a las 12:30 del día estaba en el patio de su casa ubicada en la calle Playa de San Carlos número 9960-14 del fraccionamiento Praderas del Pacífico, cuando pasó su vecino “Rafita” y él le habló para pedirle que le comprara un kilo de tortillas.Al regresar con el encargo, Rosalío le dio al niño 10 pesos como gratificación, luego el menor le dijo que ya no quería regresar a su casa porque su papá le pegaba.El adulto le ofreció que se quedara en su domicilio bajo la condición de que no hiciera ruido para que su mamá no se enterara. La Fiscalía tiene la hipótesis de que intentó abusar sexualmente del infante.Indicó que al estar jugando dentro de la vivienda con una pelota, “Rafita” quebró un joyero rojo en forma de corazón que le pertenecía a su mamá, por lo que le dio mucho coraje y lo empujó, pegando la cabeza del niño en la esquina de un sillón y quedó inconsciente.Morales al saberlo muerto lo escondió en el closet. Luego de varios días vertió limpiador líquido sobre el cadáver para evitar el mal olor y una semana después lo tiró en un lote baldío cerca de su casa. (Miguel Vargas)

