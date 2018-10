Alarma moviliza a ministeriales

Una fuerte movilización de elementos ministeriales se originó la noche de ayer en el cruce de las calles Papiguirachi y Tlaquetepec de la colonia Águilas de Zaragoza.Lo anterior se debió, según Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía General del Estado, a que oficiales al ver un vehículo sospechoso solicitaron apoyo de sus compañeros para realizar una inspección. No obstante, vecinos en el sitio comentaron que escucharon detonaciones de arma de fuego que pudieron haber sido realizadas por un oficial ministerial con la intención de disuadir a sujetos que presuntamente iban siguiéndolo.Asimismo, extraoficialmente se mencionó que el oficial que presuntamente era hostigado por delincuentes que le seguían el paso fue uno de los cinco ministeriales agredidos antier en la colonia San Antonio.Al ser cuestionado sobre dicha versión, Ruvalcaba dijo que no había sido informado de que haya habido balazos en el sitio.A la par, omitió responder la pregunta que cuestionaba si se trataba o no de uno de los oficiales atacados previamente.Aún no hay una explicación oficial del por qué en esta ocasión para inspeccionar un automóvil se activó una alarma de pánico entre la corporación.El fiscal Jorge Nava dijo la mañana de ayer que a pesar de que la noche de antier hubo 12 personas detenidas por diferentes delitos tras el pasado ataque a los ministeriales aún no se ha podido dar con los responsables.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.