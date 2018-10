Ciudad Juárez— Un movimiento estudiantil local realizado en 1967, fue la inspiración para muchos de los que participaron en el movimiento de 1968 en la Ciudad de México, recordó la investigadora y profesora de Historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Alicia de los Ríos Merino.Los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 son parte ahora de la historia oficial y las nuevas generaciones pueden leer sobre el hecho, pero hubo un movimiento anterior que reactivó a los estudiantes en la Ciudad de México.“Los líderes del 68 reconocen que esa huelga del 67 los activa después de muchos años, casi desde 1956”, menciona la historiadora. “Fue como el ensayo general de lo que después sería el Consejo Nacional de Huelga y la huelga en 1968”.La también abogada por la UACH, maestra y candidata a doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, redactó la investigación “La huelga de 1967 en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE)”, donde refiere el hecho.Los estudiantes de la ESAHE, que era una institución privada, buscaban la apertura de una escuela pública y ganan el movimiento de una forma muy interesante porque la huelga sale de Ciudad Juárez y la replican las escuelas normales rurales, toda la federación de escuelas de agricultura y forestales.El hecho que apuntala el triunfo para que una escuela de agricultura pública fuera abierta en la ciudad de Chihuahua, en la UACH, fue un paro que realiza el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a finales de julio de ese año.“Eran muchos estudiantes de provincia que veían pasar nada más las becas, pero no las hacían efectivas, porque se las cobraba la dirección de los hermanos Escobar, mediante un grupo muy poderoso que estaba alrededor de la Secretaría de Agricultura”, indicó.La gente que estaba movilizada alrededor del movimiento estudiantil se va a la ciudad de Chihuahua, incluso se trasladan en los camiones de la ESAHE a la recién creada Escuela de Agronomía.El movimiento de 1968 llega a Ciudad Juárez, pero no con los personajes que se movilizaron antes, sino con estudiantes politécnicos que eran de Juárez, en su gran mayoría del IPN, quienes comenzaron la movilización aquí entre agosto y septiembre de ese año, aunque también arribaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Entre los que comenzaron las actividades estaba Jesús Simental Balderas, uno de los líderes más famosos del 68 en Juárez.“Ellos llegan después del 27 de agosto, ese día en la Ciudad de México fue importante porque es cuando los estudiantes se quieren quedar a acampar en el Zócalo hasta que haya un diálogo público, pero salen un montón de militares, cientos que estaban en Palacio Nacional, con bayoneta en mano a sacarlos”, recordó.Ese día se arrió la bandera de huelga y se tocaron las campanas de la Catedral, también se hizo un llamado a una jornada de desagravio y es cuando los politécnicos se vienen a Ciudad Juárez a movilizar, a pedir la solidaridad de los estudiantes.A diferencia de Chihuahua, donde ya había un movimiento universitario, tecnológico y normalista muy fuerte desde 1967 y a partir de febrero de 1968, en Ciudad Juárez no había nada, quienes se activan son los alumnos de secundarias y preparatorias, enseguida el Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez (ITRCJ) comienza con paros y después se va a la huelga.La Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía no decretaba el inicio de clases en todo México por miedo a la huelga en provincia, pero cuando comienzan el ciclo escolar, entre el 13 y el 18 de septiembre de 1968, en ese mismo momento se van a huelga.Entre las pocas escuelas que no emprenden la acción está la ESAHE, que se solidariza con Gustavo Díaz Ordaz, irónicamente un año después de que se movilizó.En total, calcula la investigadora, fueron unos 2 mil los estudiantes fronterizos que pararon labores.El movimiento se extiende por casi cuatro meses, hasta diciembre, lo finalizan porque comienzan a ser llamados los pro huelgas y los huelguistas, que ya estaban muy cansados, por las autoridades federales para negociar.“Si en México el movimiento estudiantil se debilitó después del 2 de octubre, en Ciudad Juárez se revitalizó, se movilizó más gente que pedía la resolución del pliego petitorio estudiantil, seguían yendo a México los representantes de Juárez al Consejo Nacional de Huelga, que pide que se levante la huelga para el 8 de diciembre, llegan ya con la instrucción de terminar las acciones”, mencionó De los Ríos Merino.Entonces, explicó, se entregan las escuelas por parte de los huelguistas, a través de notarios públicos; cuando llegan aquí los integrantes de una comisión de la SEP, los estudiantes piden la renuncia de algunos directores.También que se instalen talleres y laboratorios que no tienen, porque muchas de las secundarias y preparatorias trabajaban en escuelas que por la mañana eran primarias, no tenían instalaciones propias.En Ciudad Juárez continuaron activos los Comités de Lucha con poca gente, pero el movimiento estudiantil se vuelve a prender con el ITRCJ tanto en 1972 como en 1973.A partir de entonces, dijo la entrevistada, se instaló la derecha en la educación en Chihuahua.Cuando “truenan” el movimiento del Tecnológico en Juárez, hacen lo mismo con el de la UACH en la ciudad de Chihuahua, de ahí desaparecieron las direcciones democráticas.A partir de 1968, agregó, hay un grupo radical que se forma tanto en el Politécnico como en Ciudad Juárez denominado “Los Lacandones”, quienes fueron parte del germen de la insurgencia moderna. En ese movimiento participaron juarenses como Javier Velázquez y los hermanos Domínguez Rodríguez.El movimiento del 68, mencionó la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, es conocido por las nuevas generaciones ya que es motivo de estudio en los libros de texto actuales.Cuando aplica los diagnósticos a quienes entran a estudiar, se da cuenta que ese es uno de los movimientos sociales mexicanos más conocidos.“Es una generación (la actual) a la que le tocó crecer con el movimiento del 68 como parte de los libros de texto. Lo conocen bastante, al contrario de generaciones anteriores que en realidad no tuvo referencias escritas, sólo orales porque la censura no dejaba publicar, eran historias que aún no formaban parte de la instrucción institucional”, declaró.Ahora es uno de los eventos que los alumnos conocen más de la historia contemporánea, además muchos de los que eran estudiantes entonces fueron profesores décadas después, concluyó. (Martín Orquiz/ El Diario)