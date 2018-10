2 de octubre del 68: 'Son cosas que no se olvidan'

Ciudad Juárez— Cincuenta años resultaron insuficientes para que el profesor emérito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Jorge Alberto Silva Silva, olvidará la emoción que experimentó al marchar junto a miles de estudiantes en 1968, por eso ayer se le quebró la voz al recordar cuando los habitantes de la capital del país les dieron su apoyo.“Son cosas que no se olvidan”, dijo con la garganta medio cerrada al rememorar aquellos momentos ante alumnos y profesores universitarios durante su participación en la “Jornada conmemorativa de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968”, realizada ayer en la UACJ.Otro profesor emérito de la UACJ, Víctor Orozco, declaró que es necesario recuperar la historia del 68 porque pertenece a los estudiantes de todas las generaciones.“Es importante no estar en la oscuridad, entre más lejos ves para atrás, más lejos ves para adelante”, comentó.Durante su participación, Silva Silva comentó que los participantes en el movimiento eran estudiantes que estaban entre los 18 y los 22 años de edad, aunque hubo algunos de hasta 25.El inició de la movilización estudiantil más grande que se ha dado en el país comenzó a generarse el 22 de julio de 1968, cuando dos grupos de preparatorianos se pelearon, hecho que generó la intervención del cuerpo policiaco de la capital del país, denominado Granaderos.El 26 del mismo mes ocurrió otro enfrentamiento entre estudiantes de preparatoria y la policía capitalina vuelve a intervenir, sólo que en esa ocasión entró a una de las instalaciones educativas, lo que levantó la protesta de la comunidad contra el gobierno.Es entonces, dijo, cuando nace el Consejo Nacional de Huelga (CNH) con integrantes del Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego se integró la de Chapingo y después muchas más de la mayoría de los estados del país.A principios de agosto de ese año las autoridades universitarias ya estaban en pláticas con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien solicitó que se tranquilizara a los estudiantes.El 30 de septiembre, sin embargo, los granaderos disparan una bazuca en contra de la puerta de la escuela Preparatoria número 1, una reliquia que fue instalada en el siglo XVII y que los alumnos usaron como barricada para que la policía no entrara al recinto.Ese hecho generó la indignación de la comunidad universitaria, incluso el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, expresó que no se podía tolerar la violación a la autonomía de esa institución y las marchas siguieron.“Comenzamos en avenida de los Insurgentes hasta Félix Cuevas y nos regresamos, fue una manifestación casi casi silenciosa… lo que me llamó la atención, porque fue una de las más grandes que se dieron durante el movimiento, es que los edificios de varios pisos, en las ventanas, en las azoteas, en los balcones, la gente se acercaba y gritaba arriba los estudiantes”, mencionó con la voz quebrada por la emoción.Esas son cosas que no se le olvidan, en aquel entonces tales manifestaciones les levantaron el ánimo a los protestantes porque se acercaban a darles agua y alimento, además de apoyarlos en sus demandas, rememoró.El profesor emérito se mostró en desacuerdo con la opinión de que México sufrió un gran cambio democrático después del 68 debido a que el sucesor de Gustavo Díaz Ordaz en la Presidencia de la República fue su secretario de Gobernación: Luis Echeverría Álvarez, impuesto por “dedazo”.Lo que sí ocurrió, dijo, fue que se desarrolló un movimiento espontáneo con la unión de la UNAM y del Politécnico, quienes antes eran contrarios por motivos deportivos y se agredían de forma constante, lo que no ocurrió de nuevo luego de esa fecha.Para Víctor Orozco, los eventos de 1968 marcaron al país, tanto que todavía ahora se recuerda.Indicó que muchos de los cambios que se plantearon en 1998 se están dando ahora, 50 años después, porque las sociedades no marchan a un ritmo personal.“Los tiempos sociales son mucho más largos, muchas de las consecuencias y de las ambiciones de los estudiantes de entonces apenas se están desplegando en la realidad”, mencionó.La década de los 60 fueron años de movilizaciones sociales de todo el mundo: Japón, Italia, Estados Unidos y Francia que arrancaron con los estudiantes, pero acogieron a otros sectores. En ese contexto de levantamientos mundiales, también se producen en México.En el país había muchas ideas relacionadas con la emancipación de la pobreza y búsqueda de libertades públicas porque estaba bajo un sistema autoritario, donde las elecciones eran una farsa en la que nadie creía.La falta de libertad política era uno de los agravios que sentía la población, aunque el movimiento del 68 empezó por una causa tan simple como un pleito entre preparatorianos, una chispa encendió todo: el famoso bazucazo que representó la agresión a la Universidad cuando los granaderos tumbaron una puerta que tenía 400 años, uno de los patrimonios apreciados por la UNAM, recordó.La protesta por ese acto generó que se extendiera por todo el país y que se creará el CNH, la organización más importante en el país hasta ahora porque se unieron estudiantes de la mayor parte de los estados.Orozco recordó que las peticiones del organismo estudiantil eran muy simples, pero tocaron el ámbito político, lo que provocó la reacción del gobierno.El pliego petitorio del CNH constaba de seis puntos: Libertad a los presos políticos, derogación del delito de disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de jefes policiacos que agredieron a los estudiantes, indemnización a las víctimas, así como el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios.En México, continuó, había presos políticos, personas que el gobierno tenía encerrados no por la comisión en delitos, sino por su participación en movimientos sociales.Mencionó dos casos emblemáticos, el del líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y el del luchador comunista Valentín Campa, quienes llevaban al menos ocho años en prisión.Otro preso político con notoriedad fue el pintor David Alfaro Siqueiros.Díaz Ordaz argumentó, con un juego de palabras, que en México no había presos políticos, sino políticos presos, comentó Orozco.