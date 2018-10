Ciudad Juárez— El empresario constructor José Luis Anguiano Ochoa ayer fue vinculado a proceso penal por presuntamente haber realizado parte de los trabajos de construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez aunque perdió la licitación pública, por haber ofertado los costos más altos.Al parecer Anguiano fue favorecido por el entonces subsecretario de Obras Públicas en esta frontera, Everardo Medina Maldonado, así lo determinó un Tribunal de Control.De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal entre Medina y Anguiano presionaron al ganador de la licitación pública y también propietario de Urbanizaciones y Construcciones BCH, Francisco Gerardo Bonilla Morales, para que dejara la obra en manos de Anguiano y sólo facturara; a cambio le ofrecieron cuatro millones 985 mil 951 pesos de ganancia en efectivo y sin factura, cifra que obtendría inflando costos.Al formular cargos legales contra Anguiano Ochoa, el pasado 26 de septiembre, un agente del MP le dio a conocer a un Tribunal de Control que la constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH ganó la licitación pública LO-908009996N11-2014 correspondiente a la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Juárez.Pero el 12 de septiembre de 2015, Medina Maldonado y Anguiano se reunieron con Francisco Gerardo Bonilla Morales representante legal de Urbanizaciones y Construcciones BCH que pedirle permitiera a Constructora Anglo encargarse del proyecto.La obra licitada fue por 46 millones 719 mil 387 pesos pero después se asignaron 52 millones 999 mil 651 pesos por supuestas modificaciones no contempladas.En total la inversión en la obra –aún en proceso– fue de 99 millones 719 mil 038 pesos. De esa cantidad el servidor público le ofreció 5 por ciento, equivalente a cuatro millones 985 mil 951 pesos.Aunque Bonilla Morales se negó a participar en esa negociación, ese mismo 12 de septiembre del 2015 Medina Maldonado autorizó a Anglo a desarrollar parte de la obra.Posteriormente, el 10 de julio de 2017, Anguiano Ochoa presentó una demanda en contra de Bonilla Morales en el Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias, que recayó en el expediente 1042/2017, en el que reclamaba el pago de los trabajos realizados en el Centro de Convenciones y por una cantidad superior a los siete millones 800 mil pesos.Debido a que Bonilla Morales no se presentó a una audiencia confesional, la jueza Segundo de lo Civil por Audiencias Olga Cano Moya le congeló las cuentas bancarias a Francisco Gerardo Bonilla Morales.Ayer el juez de Control Adalberto Contreras Payán dictó el auto de vinculación a proceso pero también reclasificó los delitos. El MP acusó a José Luis Anguiano Ochoa de haber incurrido en los ilícitos de tráfico de influencias y falsedad ante la autoridad, este último al parecer cometido ante un juez Civil.Pero Contreras Payán dijo que al momento en que presuntamente el propietario de Constructora Anglo y el subsecretario de Obras Públicas trataron de quedarse con la obra, está ya tenía un avance del 90 al 95 por ciento y se había pagado casi la totalidad del dinero a Bonilla por lo que no acreditaba tráfico de influencias sino uso ilegal de funciones y facultades.El juez dijo que se acreditaba, con la propia declaración de Anguiano y de otros testigos, de que este empresario realizó obras en el Centro de Convenciones aunque la licitación la ganó Urbanizaciones y Construcciones BCH y el representante legal de esa compañía no autorizó a que Anglo desarrollara trabajos.Respecto al delito de falsedad ante la autoridad –que el MP dijo se cometió ante la juez Segundo de lo Civil por Audiencias– tampoco se acredita, concluyó el juez Contreras. Lo que si se probó es fraude procesal contemplado en el Artículo 306 de la ley penal estatal porque presuntamente Anguiano Ochoa simuló actos jurídicos –con dos facturas– para obtener una resolución a su favor, como el congelamiento de las cuentas bancarias de Bonilla Morales.• Pierde la licitación para el Centro de Convenciones en Juárez• Ofrecen 5 mdp al ganador de la obra para que la ceda• Por medio de la extorsión logra involucrarse en la obra• La obra licitada fue por $46’719,387• Después asignaron $52’999,651 por supuestas modificaciones• En total la inversión ha sido de $99,719,038

