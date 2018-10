Premian excelencia de 3 mil 600 egresados

Ciudad Juárez— Mildred López Fernández ayer recibió un reconocimiento por haber alcanzado el promedio más alto de los egresados de la licenciatura de Enfermería por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Su esfuerzo se ve premiado con este reconocimiento que le hacen y yo me siento muy orgullosa de ella”, dice la madre de la enfermera que obtuvo una beca completa para cursar una maestría.Su hija aprovecha la entrevista para mirar a su madre y decirle cuán agradecida está con ella por haber sido su suporte desde que inició el preescolar.“Me siento contenta y tengo que darle las gracias a quienes me acompañaron en el camino, en especial a mi mamá”, dice la profesionista que va del brazo junto a su progenitora y aliada, al salir de la ceremonia de premiación a la Generación de Excelencia 2018 de Ciudad Juárez.La familia López Hernández acudió al gimnasio de Bachilleres donde 3 mil 677 alumnos de los municipios de la Zona Norte fueron reconocidos como estudiantes de excelencia durante el ciclo lectivo 2017-2018.Y para celebrar, los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) erogaron casi 9 millones de pesos en la compra de equipo que ayer se rifó entre los estudiantes de Juárez, Praxedis, Guadalupe, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, informó Luz Estela Escalante, jefa del Departamento de Asistencia Educativa de SEECH.Como Mildred, Valeria también recibió un reconocimiento por su promedio de 9.5 que obtuvo al terminar su carrera de Nutrición. La egresada pidió permiso en su trabajo para asistir a la ceremonia y tras recibir el reconocimiento que le da el pase para cursar su maestría corrió al trabajo.“Mis padres no me pudieron acompañar porque todos trabajan. Está muy padre que te reconozcan las autoridades, da ánimos para seguir adelante”, dijo deprisa la egresada universitaria.Valeria explicó que fueron tres las vertientes del programa de Generación de Excelencia a las que se inscribieron estudiantes con un desempeño académico notable: Premia a tu Esfuerzo, Generación 10 y Excelencia Académica.En Premia a tu Esfuerzo fueron reconocidos tres mil 310 alumnos y alumnas de municipios de la Zona Norte de los niveles de Secundaria y Media Superior que obtuvieron un promedio de 9.7 o mayor, así como estudiantes que se encuentran cursando el Nivel Superior o Técnico Superior Universitario y que cuentan con un promedio mayor a 9.5.En la categoría de Generación 10, 245 alumnas y alumnos de Juárez y de los otros municipios de la región norte, de todos los niveles –desde Secundaria hasta el Nivel Superior– fueron condecorados a manera de reconocer su esfuerzo y dedicación como estudiantes que obtuvieron un promedio de 10 cerrado en su último ciclo escolar cursado.En Excelencia Académica, categoría dirigida para estudiantes que terminaron su carrera profesional y que alcanzaron el más alto promedio de su generación, estuvieron inscritos 122 alumnas y alumnos de la Zona Norte, entre las que destacaron Mildred y Valeria.Sofía Domínguez Corral, fue otra de las estudiantes reconocidas y quien además del reconocimiento oficial obtuvo una Tablet, que facilitará sus estudios.La estudiante de secundaria, junto a Rosa Isela, de preparatoria, también formaron parte de los estudiantes de excelencia premiados.

