Aprovechan casi 680 el mes del testamento

Ciudad Juárez— Durante el mes del testamento, cerca de 680 personas acudieron al Registro Público de la Propiedad para aprovechar los descuentos, dio a conocer Jesús Martínez, titular de la dependencia.Cada persona pagó un total de 331 pesos para la realización de un testamento ológrafo, por lo que se habría percibido un aproximado de 225 mil 080 pesos en Recaudación de Rentas como resultado de dicha campaña.“Tenemos agendadas de 10 a 12 gentes diarias, de aquí hasta finales de diciembre. A todos se les hizo el 50 por ciento de descuento en cuanto al precio del testamento. A todo el que se agendó se le respetó el precio”, mencionó Martínez.Asimismo, mencionó que todo este mes de octubre no habrá más citas para realizar testamentos debido a que el personal se encontrará ocupado por la respuesta que se tuvo durante el pasado mes.Dijo: “Ya no hay citas para testamento. Prácticamente no se puede por el sistema. Aun así la gente que vaya este mes ya no lo alcanzaría. Ya sería a partir de enero (su cita) y el costo ya sería de 662 pesos que es el costo normal”.Los requisitos necesarios para la realización del testamento ológrafo en el Registro Público de la Propiedad son el acta de nacimiento, credencial de elector, acta de matrimonio (según sea el caso) y la papeleta de pago del documento.El funcionario dijo que si las personas tienen más de una propiedad que quieran heredar es recomendable que acudan con un notario público debido a que éstos le dan más certeza y seguridad jurídica al documento.“Un notario público está cobrando 2 mil pesos más IVA. Viene saliendo como 2 mil 300 pesos. De cierto modo sí le da la seguridad a la gente cuando se trata de varios bienes. Yo le recomiendo a la gente que si tiene capacidad económica lo haga ante el notario”, comentó el funcionario.A su vez, Martínez dijo que el resto de los trámites continuarían con regularidad en la dependencia: “Todo lo demás seguiría normal. Las citas que se agendarían hasta enero son únicamente de testamentos”.

