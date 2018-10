Ciudad Juárez— Pese a que se esperaba que ayer se designara un jefe permanente para la Dirección de Transporte en esta ciudad, fue suspendido el nombramiento de Jorge Vicente Ostos Castillo, quien el pasado 3 de septiembre fue anunciado para ocupar dicho puesto, por lo que de nueva cuenta quedará la oficina sin un titular.Lo anterior sucedió luego de que El Diario publicara una nota en la que se señala que Ostos, con preparatoria como grado máximo de estudios, incumple con el perfil solicitado en la convocatoria abierta que la Secretaria General de Gobierno publicó en junio pasado.Mario Dena, subsecretario de Gobierno, uno de los principales promotores de la convocatoria, dijo desconocer si es o no un impedimento la carencia de un título profesional para la obtención del cargo.“Si fuera impedimento obviamente lo tendríamos que revisar. Tenemos que estar al cien por ciento congruentes con la ley, no podríamos nosotros promover algo que no estuviera de acuerdo a la ley”, comentó el funcionario.Refirió que la suspensión del proceso se dio porque esperan saber qué determinación tomará el nuevo director de Gobernación y Transporte, David Holguín Baca.Mario Echánove, titular interino de la oficina de Transporte, abundó: “Se da por una ponderación de seguir buscando un perfil acorde a las necesidades del transporte de Juárez, pero sin descartar lo que hemos estado revisando. Se suspende de forma temporal y esperando, de forma inmediata, si no existe un perfil más acorde, se le dé seguimiento. No se está descartando por completo (a Ostos) pero se están ponderando otras personas”.Ostos mencionó que continuará con normalidad en su cargo de asesor en el área de Gobernación. A la par, independientemente de la suspensión de su nombramiento como titular de Transporte en Juárez, ofreció su apoyo a Holguín Baca.“Nos llamamos de diferentes formas pero somos un solo Gobierno del Estado. Vamos a trabajar donde nos pongan y apoyar en donde se tiene que apoyar. Por supuesto que le ofrecimos el apoyo al licenciado Holguín, al titular. Le dije que contaba con mis apuntes (de las observaciones que Ostos realizó durante su capacitación previa a asumir el cargo)”.Lo anterior sucede en un contexto de ruteras fuera de norma y accidentes que han dejado a personas incluso en el hospital. El más reciente fue el de un camión de la Ruta 8A que quedó incrustado en el concreto del pilar de uno de los puentes que atraviesan el viaducto Gustavo Díaz Ordaz por viajar en aparente exceso de velocidad.En la ciudad, según información proporcionada por Echánove, se tienen 2 mil 997 concesiones que se dividen en dos modalidades: transporte público urbano, con mil 876 concesiones, y autos de alquiler con mil 121. A su vez, el interino mencionó que la semana pasada la dependencia realizó cuatro sanciones administrativas a concesionarios.

