Suspenden proceso penal a abogado

Ciudad Juárez— Un abogado acusado de haber incurrido en el delito de falsedad ante la autoridad ayer solicitó y le fue aprobada la suspensión del proceso penal instruido en su contra desde el 2012.Las condiciones que le impuso un Tribunal de Control al litigante César Alonso Segura Gamboa son realizar trabajo a favor de la comunidad, residir en la ciudad de Chihuahua, desempeñar un empleo lícito y acudir a firmar cada dos meses ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), todo durante un año.Al litigante se le acusa de haber presentado testigos falsos a una audiencia judicial.Ayer de forma voluntaria Segura Gamboa se presentó a una diligencia presidida por el juez de Control Antonio Coss Araujo, quien revisó las condiciones requeridas por la ley para llevar a cabo la suspensión y consideró que si se cumplen.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) en contra de Segura Gamboa se señala que el 31 de agosto del 2012 él logró que dos personas aportaran datos falsos en la audiencia para vinculación o no a proceso que se seguía en contra de Verónica Hernández Salazar, acusada del delito de extorsión.Presuntamente Segura Gamboa le dio a uno de los testigos tres mil pesos para convencerlo de que declarara falsamente en la referida audiencia, lo que provocó que el entonces juez de Control José Ismael Cervantes Rodríguez dictara un auto de no vinculación a favor de Hernández Salazar en la causa penal 1782/2012.Datos periodísticos basados en reportes oficiales precisan que Segura llevó a la víctima de extorsión y a su hijo a un restaurante y ahí les dio tres mil pesos para que dijera que el mensaje que había presentado el agente del MP en la audiencia no era el mismo.En ese mensaje se leía: “Vas a pagar la cuota de piso, vas a juntar 10 mil pesos para el lunes y no pongas peros porque te va muy bien güey, después vas a pagar mil pesos por semana. Fíjate bien güey, somos muchos y si pones denuncia y agarran al que te va a cobrar, te quemo la casa y a uno a uno de tus hijos. Tenlo muy presente, ya tenemos todo preparado, vas a llevar a la señora de la tienda ‘El Tío’ el sobre con el dinero y le vas a decir que van a pasar por el sobre y si no quiere recibirlo le dices que le vamos a quemar la tienda (sic)”.Ambos afectados fueron los que declararon ante el juez y desmintieron a un agente del MP.

