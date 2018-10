Inservibles, patrullas municipales

Ciudad de México— Más de la mitad de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal están fuera de servicio, incluyendo 150 unidades de modelo 2015 que se adquirieron hace tres años.Esto se conoció ayer en una reunión que sostuvieron regidores del Ayuntamiento con el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez, quien dijo que 330 patrullas –del parque vehicular de 612 con que cuenta la dependencia– no sirven y actualmente están trabajando con 282, lo que significaría una patrulla por cada 5 mil habitantes aproximadamente.La principal causa por lo que ese lote vehicular tiene averías y se encuentra fuera de uso, es que cada patrulla se mantiene en servicio 24 horas, dijo.A cada cambio de turno de 12 horas las unidades continúan en funcionamiento y no tienen un descanso, por lo que su vida útil es de cuatro años, según estimó el funcionario.Ante los regidores dijo que las 282 que están en servicio forman en su mayoría parte de un lote de unidades adquiridas en los dos últimos años.De acuerdo con el segundo informe de gobierno del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, fueron adquiridos 200 vehículos pick up equipados como patrullas con una inversión de 133.9 millones de pesos.Con las patrullas que se cuenta actualmente se cubren 512 sectores de la ciudad en que la Policía municipal tiene desplegada vigilancia, anunció Realivázquez.Las 282 unidades en servicio las utilizan 550 policías por turno, pero esta localidad requiere al menos mil patrullas para tener un control más efectivo, comentó el jefe de la Policía.Aseguró que al entrar en funciones en el primer período de gobierno del alcalde Armando Cabada se recibieron en funcionamiento 140 vehículos patrulla en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Archivos periodísticos mencionan que el Gobierno del estado aportó en el año 2015 al municipio de Juárez, 150 patrullas último modelo. Con el parque vehicular actual se logra un promedio de mil intervenciones diarias.El Oficial Mayor del municipio, Víctor Manuel Ortega, anunció una inversión de 100 millones de pesos para la adquisición de 120 patrullas.612 unidades de la SSPM330 no sirven282 las que están en uso1,000 patrullas las que necesita la ciudad4 años, vida útil de cada patrulla

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.