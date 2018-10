Ciudad Juárez— Diputados del PRI y Morena criticaron al gobernador Javier Corral Jurado por excluir a Juárez en materia de obra pública y advirtieron que hay preocupación por el hecho de que el próximo año se mantenga el abandono para la ciudad en ese rubro.El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal, Miguel Ángel Colunga, señaló que Corral “no ha hecho nada”, a pesar de que al inicio de su quinquenio se comprometió a ‘hacerle justicia’ a esta ciudad.La muestra es la escasa inversión en obras de muy poco impacto que destinó el Gobierno del panista como lo presume en su segundo informe de actividades entregado al Legislativo.“Se abandonó Juárez. Del dicho al hecho no hubo nada. Es muy poca inversión la que ha tenido Ciudad Juárez en relación a lo que se aporta al estado”, dijo el legislador morenista.En el documento, Corral indica que la inversión más grande en esta frontera corresponde a dos obras en el Parque Central, de las que una incluso ya se había enterado en el anterior informe correspondiente al período 2016-2017. Ambas obras tienen un monto de poco más de 24 millones de pesos.También que con un monto de 45 millones de pesos inició la construcción del Centro de Inteligencia Artificial como parte del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), proyecto que, sin embargo, se encuentra suspendido.“Juárez tiene el cincuenta por ciento de la población del estado. Hay mucho rezago en la ciudad y ha sido poco lo que se le ha invertido”, señaló Colunga.“La obra (que presume) es de muy poco impacto, que bueno que se le invirtió al parque pero la ciudad tiene otras carencias de pavimentación, drenaje, agua potable, alumbrado, transporte deficiente”, dijo.Además de criticar al gobernador, el líder de los priistas en el Congreso, Omar Bazán, advirtió que la autoridad estatal no ha dado claridad de que vaya a haber proyectos considerables para Juárez en el paquete presupuestal de 2019.“Es un incongruente el gobernador en el tema de presupuesto, es obvio que es la ciudad que genera mayores recursos para el estado, pero se ve la falta de compromiso de parte del gobernador”, expuso.“Lo que también nos preocupa es que para 2019 no tengamos claridad de qué nos plantearán. Se va a ir en blanco Juárez y el estado”, dijo.“Cero diálogo de acuerdo. Al parecer el 2019 será en cero en nuevos proyectos para Juárez y Chihuahua como fue el 2017 y 2018”, comentó.La legisladora del PAN, Patricia Jurado, admitió que Juárez tiene mucho rezago, pero tiene que revisar el informe.“Nada alcanza, Juárez necesita y merece mucho, pero pienso yo que los cambios que está haciendo y el rumbo que piensa darle al gobierno va encaminado a suplir lo que está faltando”, mencionó.“Quiero revisarlo y platicarlo si son cifras reales y qué se piensa hacer para Juárez, se ha estado hablando que se le va a dar mucho. Nos dicen que ya parece cantaleta que no hay dinero, se saqueó el estado y se dejó una deuda gigantesca”, agregó.

