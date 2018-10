Ciudad Juárez— Jorge Nava López, fiscal Zona Norte, avizoró en adelante una baja en el delito de homicidio en esta ciudad, luego del comportamiento del mes de septiembre en la incidencia asesinatos, que cerró con 82 víctimas.Dijo que hay varios factores que disminuyeron la estadística, entre ellos una estrategia oficial para contener este delito, pero también la baja de líderes de grupos delictivos liquidados entre oponentes.Mencionó no estar conforme aún con el resultado de septiembre porque no dejan de ser muchas las muertes provocadas de forma dolosa en esta ciudad.“Vamos a seguir con la misma estrategia, este era el objetivo, una vez que tuviéramos el control pues a partir de aquí empezar el declive en la incidencia delictiva”, afirmó el fiscal.La estadística de septiembre resalta con hasta 100 homicidios menos en un mes, comparativamente con sus anteriores, junio, julio y agosto, que respectivamente registraron 183, 175 y 182 muertes dolosas. Respecto al mes de mayo, septiembre tuvo 42 asesinatos menos.Sin embargo la cifra de 82 homicidios aún está por encima de los primeros cuatro meses del año, donde enero tuvo, 72 víctimas; febrero, 43; marzo, 56 y abril, 65, según el recuento oficial de la Fiscalía Zona Norte.Jorge Nava dijo que la baja del delito el mes pasado fue multifactorial, pero en gran parte se debió a que las autoridades mermaron económicamente a los grupos delictivos con aseguramientos de armas y drogas.Destacó que la ejecución de órdenes de aprehensión contra presuntos homicidas fue significativa para contener la incidencia de homicidios en la ciudad.Los asesinatos de líderes de organizaciones criminales que estuvieron en pugna desde el mes de mayo tiene relación también con la reducción de crímenes en la localidad, dijo el fiscal de la Zona Norte.Agregó que el homicidio es el único delito que no se ha logrado posicionar por debajo de la media nacional, como el resto de los de alto impacto, incluyendo el robo de vehículos y secuestro cuyos promedios en esta ciudad son menores a los que se tienen en esa medición.Enero 72Febrero 43Marzo 56Abril 65Mayo 124Junio 183Julio 175Agosto 182Septiembre 82

