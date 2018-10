Incumple nuevo director de Transporte perfil para el cargo

Ciudad Juárez— Con la preparatoria como grado máximo de estudios, Jorge Vicente Ostos Castillo incumple los requisitos de la convocatoria para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Transporte en Juárez, al que fue designado a inicios de septiembre.Lanzada por la Secretaría General de Gobierno en junio pasado, la convocatoria especifica que el titular del área debe tener un pregrado en áreas afines al transporte (ingeniería, arquitectura, entre otras), además de posgrado en desarrollo urbano y otras áreas similares enfocadas al transporte.El concurso emitido especifica lo siguiente: “el aspirante deberá cubrir todos los requisitos que se establecen en esta convocatoria debiendo aprobar en forma secuencial las fases del proceso para su selección”.Ostos Castillo confirmó que no cuenta con título de licenciatura. Asimismo, el funcionario señaló que cursó entre los años 1972 a 1980 en UTEP todas las materias de la licenciatura en Psicología, aunque no terminó el proceso de titulación.En la fracción XVII de la página de transparencia de la Secretaría de Gobernación, que facilita la información curricular de los funcionarios que ocupan dicha dependencia, se especifica el nivel máximo de estudios de Ostos como bachillerato.“No hay tal licenciado. Siempre he dicho ‘no me pongan licenciado, soy un mortal psicólogo’. Terminé todas las materias, sin embargo no recibí el diploma o el título (…) Tengo universidad completa sin el título. Tengo carrera terminada pero sin título. Es más importante la práctica que un título. Es muy importante la universidad, pero es más importante la práctica”, mencionó en entrevista el funcionario.Asimismo, dijo que este día facilitaría a El Diario la documentación que acredita que culminó con todas sus materias. A la par consignó: “Tengo 65 años de edad. He estado casi la mitad de mi vida en la función pública. Empezamos en la Academia Municipal de Policía, de ahí en 1992 me invitan a la Academia Estatal de Policía y de ahí a la Judicial del Estado, después fui comisionado de Seguridad Pública, luego me fui a Casas Grandes de jefe de Policía y después estuve en la Reforma Agraria”.Por otro lado, el proceso para la designación del titular, a pesar de haber sido a través de una convocatoria abierta, nunca fue transparentado por Mario Dena, subsecretario de gobierno, ya que en repetidas ocasiones se le cuestionó sobre los nombres de los participantes y sus currículos pero dijo que no daría a conocer esa información “para no dar falsas esperanzas a los concursantes”.A su vez, dicho funcionario fue buscado para una entrevista en torno a la falta del título de licenciatura de Ostos pero no fue localizado. Se le dejaron mensajes pero tampoco los contestó. También se buscó hablar con José Pérez Espino, subsecretario de Comunicación Social del Estado pero no contestó llamadas ni mensajes.La secrecía referida fue criticada por Hernán Ortiz, director de la asociación Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), quien mencionó en entrevistas anteriores que el proceso de selección debió ser abierto y transparente.“Si esta transparencia no existe, entonces se puede prestar a discrecionalidad. En la discrecionalidad, no es el mejor currículum el que va a obtener el puesto (…) Es decir (como Gobierno) hago una convocatoria pública para que vean que soy transparente, pero no hago transparente la información de los participantes, para que pueda tomar una elección sin tener que dar explicaciones”, dijo el directivo de CIMAP.