Ciudad Juárez— Después de que su padre biológico encontró en la mochila un pequeño papel en el que se leía “me gustas”, Sara comenzó a vivir un infierno que se prolongó cinco años, violada por él mismo, como “castigo por tener novio”.Ella no fue la única víctima, sus dos hermanas menores corrieron con la misma suerte.Durante los últimos ocho años, en Ciudad Juárez más de 2 mil niños y adolescentes han sido víctimas de delitos de índole sexual. El primer lugar lo ocupan las violaciones, con mil 76 casos que se han judicializado; en segundo los abusos sexuales con 878 pero también se registran otras conductas igualmente ilícitas en contra de menores de edad, como trata, lenocinio y pornografía, de acuerdo con cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.Durante varios años C.A.M. mantuvo a sus tres hijas bajo un control total –sin acceso a celular, ni a redes sociales, siempre las llevaba y las recogía de la escuela y las obligaba a acompañarlo a trabajar en su taller– para violarlas. Por miedo e ignorancia ellas no se atrevían a hablar.En diciembre de 2015 “Sara”, entonces de 11 años de edad, quedó embarazada y tres meses después se dio cuenta de su estado.En ese año ella cursaba el primer grado de secundaria y le confió lo que le estaba sucediendo a su novio. Él habló con una trabajadora social de la escuela y ésta con la mamá de la víctima.Además una maestra llevó a la menor a las instalaciones de la Fiscalía de Género para interponer una denuncia penal en contra del padre de la menor.Posteriormente organizaciones de la sociedad civil solventaron un viaje a la Ciudad de México para que a la adolescente se le practicara la interrupción del embarazo pues ningún médico en Ciudad Juárez aceptaba llevar a cabo el procedimiento, por el avanzado estado de gestación.En 2012 se presentaron ante los jueces de Control 72 carpetas de investigación por el delito de violación con penalidad agravada; 58 en 2013; 73 en 2014; 113 en 2015; 118 en 2016; 161 en 2017 y 88 en los primeros meses de 2018, que en total suman 683 víctimas de ese delito.En 2010 y 2011 no se judicializó ni un solo caso.Por violación simple, en 2010 se judicializaron o llevaron ante un Tribunal de Control 57 casos; 75 en 2011; 37 en 2012; 34 en 2013; 28 en 2014; 42 en 2015; 40 en 2016; 53 en 2017 y 27 en 2018, lo que da un total de 393 víctimas. Ambos renglones suman mil 076 violaciones.Agentes del Ministerio Público (MP) encargados de llevar estos casos señalaron que la violación con penalidad agravada se refiere a víctimas de cero a los 14 años o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho por alguna situación de incapacidad y las violaciones simples son agresiones sexuales a personas de 14 años en adelante.Los fiscales indicaron que de acuerdo a su experiencia, la mayoría de estas víctimas son también de menores de edad.Además de violaciones, también se ha documentado la denuncia y judicialización de 422 abusos sexuales y 456 abusos sexuales agravados en el período de 2010 a los primeros meses de 2018. Los que suman 878 casos, indican los datos oficiales.Al igual que en la violación, se trata de un abuso agravado cuando la persona atacada es de cero a 14 años de edad o sin la capacidad para comprender el hecho y simple cuando se trata de mayores de esa edad y en la experiencia de los fiscales se trata de menores de edad.Otro delito de gran recurrencia es la trata de personas con 35 casos en el lapso de 2010 a 2018 así como 14 violaciones simples en grado de tentativa; nueve violaciones agravadas en grado de tentativa; cinco casos de lenocinio; tres de pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho; una privación de la libertad con fines sexuales y 18 hostigamientos sexuales, en este último la mayoría de las víctimas son adultos, de acuerdo con las cifras oficiales.En el caso de Sara, su padre fue acusado y sentenciado a 28 años de cárcel por las tres violaciones con penalidad agravada que se pudieron probar en un juicio oral.Un hecho probado en juicio sucedió entre los días 12 al 24 de marzo del 2011, otro entre agosto a septiembre del 2011 y el último en diciembre del 2015, cuando quedó embarazada.Después de interrumpido el embarazo, peritos de la Fiscalía estatal confrontaron el perfil genético del producto contra el ADN de CAM, obtenido de una muestra de saliva. Pudieron determinar que él era el padre.Esa fue una de las pruebas mostradas al Tribunal de Enjuiciamiento y que llevaron a emitir el fallo condenatorio y la pena.Actualmente el hombre está pendiente de ser enjuiciado por las violaciones de que fueron objeto las dos hermanas menores de “Sara”, y permanece en prisión.(Nota: Los nombres reales de esta información se reservan para proteger a las víctimas)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.