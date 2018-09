Menores golpean a sus padres

Ciudad Juárez— El delito de violencia familiar entre adolescentes registra un alarmante aumento, ya que menores en edades de los 12 a los 17 años están golpeando a sus propios padres.“Ellos están abusando de sus padres, golpeándolos y causándoles heridas serias”, expuso Melina Ramírez Correa, investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE).Ahora son los padres los que están llegando a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores a denunciar a sus propios hijos, advirtió.Las estadísticas registran un grave aumento. En el 2017 la FGE abrió 41 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar contra adolescentes, para este 2018, hasta el mes en curso, han sido detenido 68 adolescentes por este delito, dijo la investigadora.Es decir, los casos aumentaron hasta en un 65 por ciento de un año a otro, precisó la investigadora.Sabemos que la reacción de los jóvenes se deriva de problemas al interior del seno familiar y estalla, este es un problema que nos preocupa como Fiscalía y lo estamos atendiendo, agregó Ramírez Correa.Refirió que como de manera preventiva ante este tipo de agresiones la FGE, a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), trabaja directamente con estudiantes del nivel básico y de lunes a viernes acuden a los diferentes planteles escolares para informar a los alumnos sobre sus derechos y responsabilidades.“Tratamos de prevenir este y otros delitos, les hablamos de los casos que hemos visto, de lo que diariamente se maneja en la FGE y lo sensibilizamos sobre los hechos violentos en los que incurren los menores de edad y sus consecuencias legales, ya que si bien son sujetos de derechos, también tienen responsabilidades”, advirtió la investigadora.Recordó que de acuerdo con el Código Penal de Estado el delito de violencia familiar no procede el perdón.“Es bien difícil cuando la madre o el padre está sumamente golpeado y pide el apoyo de la Fiscalía para procesar a su hija o hijo. Se nos hace muy difícil para nosotros como investigadores o agentes del Ministerio Público ver este tipo de casos que evidencia el grado de descomposición social”, abundóY si bien antes estos casos no se registraban o eran muy esporádicos, ahora son cada vez más recurrentes.Los padres y madres siempre han sido, en nuestra sociedad, la máxima autoridad, la autoridad que implicaba respeto profundo y ahora ya no, lamentablemente esto se está saliendo de control y hay muchos padres de familia que están pidiendo el apoyo de la Fiscalía ante los ataques físicos de sus hijos adolescentes, dijo Ramírez Correa.Los adolescentes en conflicto con la ley por el delito de violencia familiar son procesados por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores y de ser acreditado el delito son enviados al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) número tres, donde continúan el proceso legal.41 carpetas de investigación en 201768 carpetas de investigación en 2018

