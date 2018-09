Alumnos se divierten mientras maestros sesionan

Ciudad Juárez— Entre inflables con agua, un toro mecánico y comida, ayer un centenar de alumnos de primarias y secundarias de diversos sectores de la ciudad, aprovecharon el viernes sin clases, debido a la primera sesión de Consejos Técnicos Escolares.Patricia Limón, coordinadora del programa “Primaria transición a secundaria”, en el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A. C., dio a conocer que cada fin de mes la organización programa un convivio entre los integrantes de los cinco centros de atención, con el objetivo de incentivarlos y disminuir la deserción escolar.“En nuestro programa el principal objetivo es evitar la deserción escolar y que traigan bajas calificaciones. Ellos (los estudiantes) acuden al centro, se les da una comida al día y de ahí empezamos a fomentar el hábito de la realización de la tarea”, informó.Expuso que en el centro se ha dado atención a adolescentes con diversos tipos de problemas como el consumo de algún tipo de droga, pero al verse restringidos en el programa y saber que deben cumplir con ciertas reglas, ha influido para que dejen ciertos hábitos con los que ingresaron.También resaltó que los factores que se han identificado en todas las zonas de la ciudad, por los que la mayoría de estudiantes desertan de secundaria, son desintegración familiar, interés por el consumo de drogas para experimentar, inicio temprano de la vida sexual y problemas económicos en casa.“Yo cuando platico con ellos (los estudiantes) ellos dicen ‘es que no tenemos un espacio fuera, cuando salimos de la escuela no hay un lugar donde yo me pueda concentrar con mis amigos, jugar la reta, ponerme a hacer una manualidad’, no existen realmente”, dijo.Limón señaló que a lo largo de seis años se ha trabajado en conjunto con las escuelas para apoyar a los estudiantes y que en ocasiones los mismos directivos de las instituciones canalizan a los adolescentes para recibir la atención.Desde entonces se hace labor de acompañamiento para que no dejen sus estudios, se les explican tareas, se otorgan útiles y se les gestiona espacios en instituciones a quienes por algún motivo no pueden, y a pesar de que algunos han quedado en el intento, muchos han logrado concluir la preparatoria, y traen a sus hermanos para ser motivados. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.