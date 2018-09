Ciudad Juárez— Las fugas de aguas negras en la ciudad son tan comunes que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento reporta atender más de 800 quejas al mes, dio a conocer Jorge Domínguez, presidente de la JMAS.Lo anterior indica que la descentralizada recibe un promedio de un reporte por hora de drenajes que despiden aguas residuales en esta frontera.“Diariamente son más de 40 cuadrillas en las calles.“Cada problema es diferente, y además requiere de 2 ó 3 cuadrillas. Es variable”, mencionó Domínguez.Previamente este medio dio a conocer el caso de la señora Sandra López, quien vivía junto con su hija y sus tres pequeños nietos “sumergida” en aguas negras en su domicilio, ubicado en la colonia Periodista sobre la calle Santa Teresa con el número 1097.Posterior al reporte hecho a través de El Diario el problema fue atendido por la descentralizada, dio a conocer la afectada.Sin embargo, los casos como el anteriormente referido no se detienen.Tan sólo en dos días, la redacción de El Diario ha recibido tres reportes del mismo tema en las intersecciones de diversas vialidades: Avenida Agua Caliente y Horcones de la colonia Pradera Dorada; Calle Río de la Plata y Cancaño por el Malecón; y Calle Paseo de los Almendros dentro del Fraccionamiento Almendros II.“Durante la lluvia y después se salía el agua del drenaje. Pasaron como doce días, y seguía saliendo agua negra. Se volvió un foco de infección por el olor. Incluso, había un guardia ahí que por su caseta pasaba el charco de agua negra y ya mejor se quería salir, ya no se aguantaba el olor”, refirió el señor Jesús Sáenz, habitante del fraccionamiento Almendros II.Continuó: “Pasaban carros y se llevaban entre las llantas el agua. Fueron los de la JMAS pero no sé si arreglaron de manera definitiva. Hay un grupo que tenemos en el comité de vecinos pero yo no he sabido que se haya dado un arreglo definitivo”.Asimismo, la señora María Eugenia, quien reside en la colonia Pradera Dorada, mencionó que es injusto que los recibos se paguen a tiempo y no se tenga la misma respuesta de la descentralizada cuando se le solicita.“Ha venido un camión de la JMAS y se sigue tirando el agua. Van a encontrar los brotes de aguas negras por todos lados. Ayer, lastimosamente, unos niños de la escuela primaria Torres Bodet, iban arrastrando las mochilas de rueditas por los ríos de aguas negras. Es asqueroso, y es un foco de infección”, comentó la afectada y solicitó pronta solución a la descentralizada. (Alejandro Vargas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.