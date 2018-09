Rectifica la SSPM: no arrestará a los paisanos con supuesta fayuca

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resolvió esta tarde no arrestar a los 13 paisanos originarios de Puebla que fueron detenidos alrededor de las 13:00 horas al salir de la Aduana Fronteriza por el cruce internacional de Santa Teresa con mercancía que llevarían a su estado natal, luego de ocho meses de trabajar con permiso en el estado de Colorado, en Estados Unidos.Arturo Sandoval, vocero de la dependencia, dio a conocer que el departamento legal de la SSPM se puso en contacto con la Aduana Fronteriza para certificar los permisos de importación de la mercancía que internaron al país a bordo de un camión torton y una camioneta pick up, y resultó que todo fue cruzado hacia México de forma legal.“Se revisó la papelería en coordinación con la Aduana y se conoció que todo estaba internado legalmente; las personas nunca ingresaron a Barandilla ni estuvieron en calidad de detenidos”, refirió Sandoval, respecto al incidente.Jorge Luna Trujillo, uno de los afectados, dijo que desde un principio les habían mostrado los papeles de internación de la mercancía con sellos de la Aduana, pero los agentes estaban abusando de sus facultades, indicó al saber que no serían detenidos.El vocero dijo que la obligación de los uniformados era cerciorarse de que el contenido que portaban no era producto de un contrabando, por lo que se hizo del conocimiento del área jurídica, con los resultados ya informados.Los trabajadores comentaron que alquilaron el torton y pagaron en la Aduana los impuestos correspondientes. Llevan mercancía diversa para sus familias nueva y usada, desde ropa y aparatos electrónicos y juguetería, entre otras cosas, indicó.

