A oscuras, 3 km en Las Torres

Ciudad Juárez— A pesar de haber reportado el problema varias veces al Municipio, vecinos aledaños a la avenida De las Torres tienen dos años sin luz en un tramo de esa importante arteria, denunció Beatriz Marcial, habitante del fraccionamiento Paseo de Santa Mónica.“Es una avenida principal, donde constantemente hay choques y atropellos”, manifestó la ciudadana, quien aseguró que acudió a una audiencia pública del alcalde Armando Cabada y asistió a una reunión de regidores para manifestar el problema, pero no se ha hecho nada.El tramo que se encuentra sin luz es de la Manuel J. Clouthier a la calle Ramacoy, en el cuerpo sur, lo que comprende una distancia de 3 kilómetros.Beatriz aseguró que en la administración 2013-2016 quedó inconclusa la instalación de luminarias en ese trecho.Expuso que se instalaron los arbotantes, pero sin luminarias, por lo que la arteria está a oscuras.“Esa obra es parte del crédito del alumbrado que aún se sigue pagando, pero no usando”, manifestó.Dijo que en una reunión con los regidores de la comisión de Servicios Públicos –que se realizó el 25 de enero de este año– a la que acudió el entonces director de Alumbrado Público, Pedro Alejandro Medina, manifestó el problema de la avenida De las Torres.“Argumentaron que hay un litigio y desconocen cuánto tiempo se llevara, porque quienes estuvieron a cargo no las instalaron, esperaban se les entregara presupuesto para el cableado, pero no se ha realizado absolutamente nada, los trabajos siguen inconclusos”, manifestó la ciudadana, quien ha dado seguimiento a este problema.Aseguró que en junio del 2017 acudió a una feria de Servicios Públicos del Municipio que se hizo en la calle Palacio de Mitla y avenida De las Torres, ahí estaba el alcalde, Armando Cabada, y el director de Alumbrado Público, ante quienes denunció la situación.“He hecho mis reportes, pero no funciona”, lamentó la ciudadana.Se intentó buscar versión de este asunto con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y con la Dirección de Alumbrado, pero no hubo respuesta a las peticiones de entrevista con el nuevo titular de Alumbrado.El miércoles pasado, tomó posesión de la Dirección de Alumbrado Público, Ramón Guillermo Lara Rodríguez.En el evento en el que se presentó al funcionario, el director general de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes, menciono que el alumbrado público de la ciudad es obsoleto, y se necesita cambiarlo totalmente.“Hay muchas calles, (que no tienen alumbrado), es por vandalismo también, por mucho robo”, manifestó.Agregó que este problema se presenta principalmente en colonias, como Riberas del Bravo, donde se reparan las luminarias y por robo de alguna de las piezas del sistema, falla el servicio.“Pero las avenidas principales, creo que no están fallando tanto”, manifestó el funcionario. (Araly Castañón / El Diario)