Se encuentran marchas provida y feministas

Ciudad Juárez— De manera simultánea se realizaron ayer dos marchas en la ciudad, en una de las cuales las participantes pedían aborto libre, legal y seguro mientras que en la segunda los integrantes de cultos evangélicos y miembros de otras agrupaciones se pronunciaron a favor de la vida.La iniciativa “Juárez Feminista” integrada por el colectivo Rosas Rojas y mujeres sin filiación se concentraron en el Monumento a Juárez para marchar hasta la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad.En el mismo lugar se reunió un grupo de jóvenes quienes llevaban cartulinas y una pancarta a favor de la vida y en el inicio de la marcha a favor del aborto se unió a la misma, sin que se presentara algún roce.Lluvia Rocha, de Rosas Rojas, señaló que la manifestación se realizó simultáneamente en varias ciudades del país y en la Plaza del Ángel en la ciudad de Chihuahua.“Lo que genera un impacto negativo no es la interrupción del embarazo, no es el aborto, es la clandestinidad, y eso está demostrado en muchos estudios”, expreso la activista.Dijo que se pronuncian por que se despenalice el aborto en todo país, ya que saben que en la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas y quieren que sea general en todos los estados, “ya que no puede haber ciudadanas de primera ni ciudadanas de segunda”.“Los abortos siempre han existido y seguirán existiendo, pero la diferencia aquí es que las clases medias y altas lo llevan a cabo de manera segura las mujeres, mientras que las mujeres de clase baja mueren, ya que tienen secuelas graves por un aborto clandestino”, expresó.Jaime Flores, uno de los manifestantes a favor de la vida que acudió al Monumento a Juárez, señaló que su intención era externar su postura de oposición ante la legalización del aborto.“Somos más los que estamos en contra del aborto y decidimos salir a las calles para repeler este tipo de ideas”, expresó.Un grupo identificado como Catedral de Ciudad Juárez compartió en redes sociales: “Hoy viernes 28 de septiembre las feministas reclaman el aborto libre y gratuito en México. Hagámosles frente con un contundente y firme sí a la vida, que de violencia y muerte estamos sobrados en este país”.Integrantes de agrupaciones evangélicas se reunieron en el Parque Borunda para hacer una manifestación a favor de la vida y pronunciarse en contra del aborto.Los participantes llevaron consigo flores y globos azules como símbolos de vida.

